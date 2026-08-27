Mientras se debate la morosidad, el Banco Central publicó recomendaciones para tomar préstamos personales

En un contexto de morosidad récord entre las familias, que alcanza a unas 5,8 millones de personas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de solicitar un préstamo personal.

La autoridad monetaria señala que la evaluación de distintas alternativas permite conocer el costo del financiamiento y qué compromisos implica. Por ello, antes de elegir una opción, es conveniente revisar puntos tales como tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), las cuotas, las comisiones y las condiciones del contrato.

“Un préstamo personal es un crédito de dinero que implica el compromiso de devolverlo en cuotas bajo ciertas condiciones. Antes de contratarlo, es clave comparar opciones y entender todos los costos”, indica el BCRA.

Financial Times alertó por la morosidad récord en Argentina: 5,8 millones de personas luchan para pagar sus deudas

Se define como préstamo personal como “un crédito de dinero que te otorga una entidad financiera para un propósito específico, con el compromiso de devolverlo según las condiciones pactadas”.

Qué mirar antes de pedir un crédito

Antes de contratar un crédito (hipotecario, prendario o personal), es recomendable comparar qué ofrecen distintas entidades y evaluar:

Tasa de interés:

- Fija: no cambia durante todo el plazo del préstamo.

- Variable: puede subir o bajar según la referencia acordada.

- Costo Financiero Total (CFT): incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos. Es el indicador que muestra cuánto vas a pagar realmente.

- Plazo y cantidad de cuotas.

- Comisiones: hay cargos que no pueden cobrarse, como ciertas comisiones por cancelación anticipada.

Importancia del contrato

Al firmar el contrato, se aceptan las obligaciones y derechos que figuran allí. Por eso, antes de firmar:

- Leer atentamente todas las cláusulas.

- Verificar que se detallen: condiciones del préstamo, tasas y comisiones y formas de pago, y qué sucede si hay demora en el pago de las cuotas.

- Guardar siempre una copia del contrato.

¿Qué pasa si rechazan un crédito?

Un préstamo puede ser rechazado por distintos motivos:

- Ingresos considerados insuficientes por la entidad.

- Falta o inconsistencia en la documentación.

- Situación en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer la situación crediticia:

1) Ingresar a la Central de Deudores del BCRA.

2) Escribir el CUIT o CUIL.

3) Consultar deudas, con qué entidades, el monto y la situación asignada.

Si la información es incorrecta, se debe dirigir a la entidad que informó la deuda para pedir la actualización o seguir las indicaciones de “¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”.

Morosidad récord

El porcentaje de irregularidad del crédito en junio (como se denomina a la mora en la devolución de los préstamos) quedó en 7,6% en junio, de acuerdo con lo informado por el Banco Central.

Se trata de una caída 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo y combinó una desaceleración en el crecimiento de la cartera irregular con un aumento real del financiamiento total.

La mora es más elevada entre las familias. En ese segmento, el ratio de irregularidad se ubicó en 12,77% y también tuvo una muy leve contracción en relación al 12,79% de mayo.

El BCRA indicó que la mora bajó durante junio en las tarjetas de crédito, mientras que aumentó en préstamos personales y prendarios. En los créditos hipotecarios, en tanto, no hubo cambios significativos.

La mejora marginal del indicador general respondió principalmente a que desaceleró el ritmo de crecimiento en el saldo con atrasos de pago, que es uno de los números a través de los que se calcula el porcentaje de morosidad.

El organismo explicó que este comportamiento estuvo asociado, en parte, al “envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular”. Esto significa que los bancos vendieron parte de su cartera considerada incobrable y desapareció así de sus balances.