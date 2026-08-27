En RDE sobre el Banco Central: porqué la incertidumbre electoral se convierte en una amenaza para la inversión

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista Ignacio Olivera Doll, hizo mención a que el mercado valoraría especialmente que la reforma sea aprobada con respaldo opositor, ya que representaría una señal de gobernabilidad e institucionalidad. “Creo que hoy lo que más valoraría el mercado es la aprobación”, sostuvo.

El analista remarcó que el Gobierno ya había dado señales en favor de una mayor institucionalidad, pero señaló que la nueva Carta Orgánica abre interrogantes sobre el alcance de las facultades del organismo. “Hay un montón de cuestiones que están por verse”, afirmó, y destacó especialmente la ampliación de los mecanismos de intervención.

Según Olivera Doll, el Banco Central podría adquirir un perfil más intervencionista incluso bajo la actual administración. “El Banco Central se está mostrando como más intervencionista de lo que se esperaba”, señaló.

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En ese sentido, explicó que la reforma reduce algunas vías tradicionales de asistencia al Tesoro, pero amplía las herramientas de intervención cambiaria y monetaria. “Se cortan las transferencias al Tesoro y esto limita un poco la dominancia fiscal y amplía la independencia del Banco Central”, explicó.

Sin embargo, advirtió sobre una contradicción: “En el manejo de la política cambiaria y monetaria, no tanto, porque puede seguir siendo funcional al Tesoro”. Y agregó: “Va a depender del uso que haga el gobierno de turno y lo estamos viendo ahora”.

Riesgo electoral, inversiones e incertidumbre económica

Para el especialista, la discusión electoral se instaló con fuerza en los mercados porque la oposición encuentra una oportunidad en las dificultades de la economía real y el creciente malestar social.

“Del lado de la oposición me parece que se ve una oportunidad en este momento en cuanto a la economía real, donde se ven grandes dificultades y donde puede penetrar con su mensaje”, analizó.

Pero también marcó el costo económico de anticipar demasiado la disputa electoral. “La incertidumbre electoral obviamente conspira contra la dinámica de la economía real”, sostuvo Olivera Doll.

En esa línea, fue contundente sobre sus consecuencias: “Alimenta la desconfianza, frena inversiones y eso es lo que estamos viendo”.

Respecto del discurso político del Gobierno frente a una eventual victoria opositora, el analista pidió contemplar también la estrategia política oficial. “Hay que ver la lectura política que hacen, que yo no lo subestimo”, afirmó.

Y concluyó con una referencia al desempeño electoral del oficialismo: “Han hecho lecturas políticas contra cualquier lectura de mercado y les resultó funcional y exitosa”.