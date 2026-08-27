RDEco: cuáles serían las modificaciones en el Banco Central si cambia el gobierno

La discusión sobre la autonomía del Banco Central volvió al centro del debate tras la media sanción de la reforma de su Carta Orgánica. En Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Lionel Fernández planteó que la cuestión debe abordarse desde la función que cumple la entidad en la economía argentina y la necesidad de recuperar el crédito.

“Para mí el Banco Central es importante que esté en Argentina, eso de sacar el Banco Central y de organizar la economía parece una ridiculez”, sostuvo Fernández, al cuestionar la posibilidad de eliminar el organismo. El economista planteó además que una de las prioridades debería ser preservar la moneda y recomponer el financiamiento para empresas y consumidores: “Que sea un Banco Central, obviamente, que respete la moneda y que haya crédito en la Argentina, porque si vos no tenés moneda, no tenés crédito”.

El crédito y la autonomía del Banco Central

En ese sentido, Fernández advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema financiero y el impacto que tiene la falta de crédito sobre el sector productivo: “Crédito para la PYME, para la gran empresa, para cualquiera, crédito de la micro, que está destrozada”.

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Fernández también vinculó la discusión monetaria con las recurrentes tensiones cambiarias durante los períodos electorales y defendió la necesidad de evitar nuevas corridas: “Respetar la moneda para que haya crédito en la economía argentina”.

¿Qué pasa si cambia el gobierno?

Uno de los puntos centrales del debate fue qué ocurriría si un próximo gobierno tuviera que gobernar con un presidente del Banco Central designado por la administración anterior.

Francisco Martinelli Massa cuestionó esa posibilidad y planteó que, si existe un mecanismo institucional para remover al titular de la entidad, debería mantenerse un estándar similar para cualquier gobierno: “Si a Bausili para sacarlo necesitás dos tercios de las cámaras, bueno, que ocurra lo mismo, que votémoslo con dos tercios de las cámaras”.

Fernández, en tanto, sostuvo que si se pretende modificar el esquema institucional, también debería discutirse el mecanismo de designación del titular del organismo: “Si hacemos la modificación del esquema, que sea la modificación del esquema también para elegir al presidente del Banco Central”.

Sobre la inflación, Fernández rechazó las explicaciones únicas y señaló que el fenómeno depende del contexto histórico. “No es siempre lo mismo un fenómeno, hay una cantidad de fenómenos”, afirmó.

Finalmente, destacó el rol del tipo de cambio como uno de los principales factores detrás de la desaceleración inflacionaria actual: “Una es cambiaria, tipo de cambio bastante estable, justamente hace que la disparidad por devaluación, saltos del valor del dólar, no termine por ir a precios”.