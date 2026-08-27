Reforma del Banco Central: en RDEco advirtieron que limitar el financiamiento al Tesoro no garantiza el superávit fiscal

La discusión sobre la reforma del Banco Central tiene uno de sus puntos centrales en la posibilidad de limitar la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Francisco Martinelli sostuvo que el objetivo debería ser que el Estado alcance un superávit fiscal genuino, pero advirtió que “el problema es cómo se obtiene ese superávit fiscal”.

El economista sostuvo que la falta de ingresos suficientes llevó al Banco Central a financiar al Tesoro en distintas oportunidades. En Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, planteó la necesidad de revisar el esquema tributario: “Hay que darnos un debate más fuerte en términos de una cuestión impositiva y tributaria”. Mientras esa condición no se cumpla, Martinelli consideró que la autoridad monetaria debería conservar herramientas de financiamiento: “Mientras tanto, de todos modos debería hacerlo hasta que esta condición se cumpla”.

El debate sobre un superávit fiscal “ficticio”

Martinelli cuestionó la solidez del resultado fiscal actual y afirmó: “Hoy en día el superávit fiscal que tenemos es ficticio”. Según explicó, parte del resultado se obtiene mediante la falta de cumplimiento de determinadas transferencias establecidas por ley.

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“Si vos, como Estado Nacional, decís de hacer recortes, como por ejemplo, no hacer las respectivas transferencias de impuestos a combustibles, o el FONIR, o tantos otros, claro, sí, tenés un superávit fiscal maquillado”, sostuvo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Ante ese escenario, advirtió sobre el riesgo de que un futuro gobierno decida cumplir con esas obligaciones: “El día de mañana viene un gobierno que sí le importa hacer cumplir estas leyes que fueron votadas, bueno, tenés déficit fiscal”.

Su propuesta apunta a fortalecer primero los ingresos del Estado y luego reducir progresivamente la emisión: “Hay que buscar la manera de aumentar el financiamiento del Estado Nacional” y, una vez logrado, “se empezará a recortar la cantidad de emisión que se realiza desde el Banco Central hasta el Estado Nacional”.

Martinelli también cuestionó el momento elegido para modificar la Carta Orgánica y vinculó el proyecto con las exigencias del FMI: “Yo creo que no debería haber una reforma del Banco Central en este contexto”.

Por su parte, Gonzalo Martínez Mosquera explicó que el financiamiento del Tesoro puede producirse incluso de manera indirecta. “En los hechos, si vos te fijás, indirectamente, hoy, el Banco Central lo ha estado financiando al Tesoro”, afirmó.

Según el analista, una de las vías fue la compra de dólares: “Cuando el Banco Central emite pesos para comprar las reservas, lo que está haciendo es emitir pesos, que genera base monetaria”. Esa liquidez, explicó, puede terminar canalizándose hacia bonos públicos.

“Los bancos intentan generar un interés sobre esa base monetaria, como, por ejemplo, comprando bonos del Tesoro”, señaló Martínez Mosquera, quien concluyó que esa dinámica ayudó al Tesoro a renovar sus vencimientos: “El Banco Central había creado esa base monetaria que, eventualmente, iba a ir a demandar los bonos del Tesoro”.