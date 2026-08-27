El Riesgo País cede a 509 puntos tras el impulso de la renta fija soberana en el mercado

El Riesgo País registró una mejora en la rueda bursátil de este jueves 27 de agosto de 2026 al cerrar en 509 puntos básicos, anotando una caída diaria de ocho unidades (-1,55%) frente a la sesión previa. El índice financiero que confecciona la banca privada internacional JP Morgan recortó posiciones tras la leve recuperación en los precios de los títulos públicos de deuda en dólares. Aunque la prima de riesgo continúa consolidada por encima del umbral de los 500 puntos, este comportamiento acopló parcialmente la plaza local a la tendencia positiva impulsada en las cotizaciones globales por el sector tecnológico.

El dólar oficial se mantiene en $1.535 y los bonos en dólares rebotan en Wall Street

El Riesgo País concluyó la jornada comercial de este jueves 27 de agosto de 2026 en 509 puntos básicos. Durante el transcurso de las negociaciones, el indicador administrado por JP Morgan marcó un precio de apertura de 517 puntos, tocó un techo intradiario de 517 unidades y descendió gradualmente hasta fijar su mínimo de la rueda y valor de cierre definitivo en los 507 y 509 puntos respectivamente. Esta baja estuvo respaldada por el comportamiento de la renta fija soberana en moneda extranjera.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador de renta fija elaborado por JP Morgan evidenció una marcada volatilidad operacional. Durante el tramo medio del mes, una corriente vendedora sobre los activos emergentes impulsó al diferencial de rendimientos a romper el piso técnico de los 500 puntos y alcanzar un máximo de 532 puntos básicos al término de la sesión del jueves 20 de agosto.

El proceso de descompresión técnica comenzó a manifestarse de forma alternada en las ruedas bursátiles más recientes. El indicador descendió a 505 puntos el viernes 21 de agosto y se ubicó en 509 puntos básicos el lunes 24 de agosto.

Las jornadas posteriores mantuvieron una pauta de reacomodamiento técnico en las paridades soberanas. El índice cotizó en 512 puntos el martes 25 de agosto y repuntó hasta los 517 puntos básicos el miércoles 26 de agosto. El recorte de ocho unidades observado en la sesión de este jueves 27 de agosto hacia los 509 puntos permitió contener la escalada del indicador, aunque la prima crediticia conserva un avance significativo respecto del mínimo de 411 puntos alcanzado a inicios de mes.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos activos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como la tasa libre de riesgo crediticio, funcionando como la base de cálculo sobre la cual se determina la sobretasa exigida a las naciones en desarrollo.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan a través de la familia de índices conocidos bajo la denominación corporativa EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor se expresa formalmente en unidades denominadas puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos equivale exactamente a una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a los operadores internacionales por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores sobre la solvencia macroeconómica o la capacidad de pago de un país se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread del indicador.