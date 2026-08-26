El Riesgo País sube a 517 puntos y trepa por tercera rueda seguida

El Riesgo País experimentó una nueva suba en la jornada de este miércoles 26 de agosto de 2026, ubicándose en 517 puntos básicos tras sumar 5 unidades con respecto al cierre de la rueda previa. El índice, elaborado por la entidad financiera JP Morgan, reflejó un reacomodamiento en las paridades de los títulos públicos de deuda en moneda extranjera y ratificó la presión constante sobre el diferencial crediticio.

El Riesgo País sube a 512 puntos en medio de la expectativa financiera bursátil

Este avance consolida al indicador por encima de la barrera técnica de las 500 unidades, traccionado por la volatilidad externa y una actitud de cautela inversora de cara a los próximos vencimientos y el calendario institucional, que incide directamente sobre la dinámica financiera en el tramo final del mes de agosto.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este miércoles 26 de agosto de 2026 en 517 puntos básicos. Durante el desarrollo de la sesión financiera, el indicador administrado por JP Morgan marcó un valor de apertura de 512 puntos y tocó un piso intradiario de 509 unidades antes de acelerar su marcha ascendente hacia la zona de máximos sobre el cierre.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por JP Morgan evidenció una acentuada volatilidad técnica que interrumpió el proceso de compresión de tasas observado a comienzos de mes. A lo largo de la última semana bursátil, los registros históricos mostraron cómo la prima de riesgo asimiló la incertidumbre de los operadores. El jueves 20 de agosto, la prima alcanzó un pico máximo intradiario de 534 unidades y cerró en 532 puntos. Posteriormente retrocedió ubicándose en torno a los 509 puntos al cierre del lunes 24 de agosto, antes de retomar la actual escalada que lo situó en 512 puntos el martes 25 y finalmente en 517 este miércoles.

Este comportamiento técnico responde a una combinación de causas tanto globales como internas que ejercen presión vendedora sobre el rendimiento de la deuda pública. La dinámica operada durante las últimas sesiones consolidó así una tendencia al alza de mediano plazo que resulta sumamente perceptible para las carteras institucionales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos financieros emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en el ámbito bursátil global como el activo libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula el excedente o prima de riesgo exigida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan a través de la familia de índices conocidos bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1 % anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes masivas de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.