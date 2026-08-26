A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 26 de agosto

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 26 de agosto a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 26 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 26 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 26 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.537,80 para la compra y $1.539,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 26 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 26 de agosto a $1.599 para la compra y $1.600 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 26 de agosto a $1.989 como referencia de dólar.

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A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles de agosto en $1.591,74 para la compra y $1.594,68 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 514 puntos básicos este miércoles 26 de agosto.