A cuánto cerró el dólar blue hoy, 25 de agosto

El dólar blue hoy cotiza este martes 25 de agosto a un valor en el mercado de $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 25 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 25 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.475,00 para la compra y $1.525,00 para la venta.

JP Morgan advierte un alza en el precio de los alimentos por "El Niño" y la crisis de los fertilizantes

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 25 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.534,70 para la compra y $1.543,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 25 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 25 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 25 de agosto a $1.598,70 para la compra y $1.600,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 25 de agosto a $1.989 como referencia de dólar.

RDEco: por qué las provincias enfrentan problemas fiscales mientras el Estado Nacional mantiene el equilibrio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 25 de agosto en $1.592,31 para la compra y $1.595,79 para la venta.

Sergio Chouza explicó por qué el dólar es el principal problema del programa económico en RDEco

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 503 puntos básicos este martes 25 de agosto.