El dólar oficial marcó un nuevo récord y el riesgo país trepó a 515 puntos

El dólar oficial marcó una suba, mientras los activos argentinos operaron este miércoles 26 de agosto con mayoría de bajas, en una jornada marcada por la nueva suba del riesgo país. El S&P Merval se mostró estable en pesos, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street registraron pérdidas de hasta 1,5%.

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En paralelo, el dólar mayorista cerró en $1.514 y el riesgo país avanzó hasta los 515 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 26 de agosto, el dólar oficial cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación. En el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central, la cotización para la venta se ubicó en $1.533,11.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró en $1.514. Por su parte, el dólar blue terminó la jornada a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP cerró a $1.542,36, con una brecha de 1,9% frente al oficial, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.605,20 y dejó una brecha del 6%.

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La jornada tuvo además como telón de fondo la necesidad del Gobierno de renovar deuda en pesos. La Secretaría de Finanzas enfrenta este jueves vencimientos por unos $12,6 billones, mientras que una parte importante de las obligaciones está vinculada a instrumentos dollar linked cuya cotización de referencia será la del cierre de este miércoles.

Desempeño dispar en Wall Street

Los bonos soberanos en dólares volvieron a operar en terreno negativo este miércoles. Entre las principales bajas se destacaron el Bonar AE38 y el AL41, ambos con retrocesos de 0,6%. En este contexto, el riesgo país medido por el JP Morgan avanzó tres puntos básicos y alcanzó los 515 puntos.

Las acciones argentinas también mostraron un desempeño negativo en Nueva York. Los ADRs operaron con mayoría de pérdidas y las mayores caídas fueron para Telecom (-1,5%), Cresud (-1,5%) y Grupo Supervielle (-1,4%).

A nivel local, el S&P Merval operó estable en pesos y, medido en dólares, retrocedió 0,3%, interrumpiendo una racha de tres jornadas consecutivas de avances.

Las bolsas del mundo

En Wall Street, los principales índices operaron con leves bajas en una jornada de cautela. El S&P 500 retrocedió 0,03%, el Nasdaq Composite cayó 0,14% y el Dow Jones bajó 0,24%.

La atención de los inversores estuvo puesta en la presentación de resultados de Nvidia, que se conoció después del cierre del mercado. El mercado busca determinar si el fuerte crecimiento del gasto en inteligencia artificial puede sostenerse y traducirse en ganancias capaces de justificar las valuaciones del sector tecnológico.

En Europa, el Euro Stoxx avanzó 0,30%, el DAX alemán subió 0,19% y el CAC francés ganó 0,62%, mientras que el FTSE británico cayó 0,29%. En Asia, el Hang Seng avanzó 0,56%, el Shanghai Composite subió 0,59%, el Kospi ganó 0,97% y el Nikkei 225 aumentó 0,61%.

FN/ML