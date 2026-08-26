Ingresos Brutos: industriales bonaerenses presentaron propuestas para bajar la carga y mejorar la competitivdad

La presión tributaria es un tema de preocupación en el sector industrial, ya que su reducción implicaría aumentar la competitivdad. Uno de los impuestos más cuestionados es Ingresos Brutos, que cobran las provincias, que se acumula sobre los nacionales, encareciendo el producto final.

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó un informe donde se señala que la presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en territorio bonaerense, mientras que en Córdoba se ubica en el 3,5% y en Santa Fe en el 3,6%.

El presidente de la UIPBA, Alejandro Gentile, y su secretaria, Eugenia Ctibor, presentaron propuestas para avanzar en medidas que permitan reducir gradualmente las distorsiones del sistema y generar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad industrial.

Ingresos Brutos bajo la lupa: explican hasta 90% de la recaudación en las provincias y golpean la competitividad

Entre las iniciativas, se encuentra una reducción escalonada para empresas industriales medianas y una reducción paulatina para grandes empresas industriales, junto con herramientas destinadas a ampliar la base formal de contribuyentes, como el “Programa ARBA Industria”.

“Ante este escenario, es importante generar condiciones que permitan que los bonaerenses tengan más oportunidades de empleo y mejores condiciones para desarrollar sus actividades productivas. Fomentar la industria es fomentar el empleo, la inversión y el desarrollo de nuestras comunidades”, aseguró Gentile.

Por su parte, Ctibor explicó que uno de los principales desafíos del esquema actual está vinculado con el efecto acumulativo del tributo a lo largo de las distintas etapas productivas. “El tributo grava los ingresos en cada una de las etapas del proceso productivo, provocando el efecto de cascada. Al no permitir descontar los insumos intermedios de forma plena, se encarece la cadena productiva”, señaló.

Alejandro Gentile, presidente de la UIPBA.

Según Citbor, “es necesario generar herramientas que acompañen a las empresas en su crecimiento y les permitan competir en mejores condiciones, tanto en el mercado interno como en el exterior”, sostuvo.

Según los datos analizados por UIPBA, el sector presenta un nivel de informalidad del 19,2%, lo que refuerza la importancia de promover políticas que favorezcan la expansión de la actividad industrial y la generación de empleo registrado en la Provincia.

El peso de los Ingresos Brutos

De acuerdo con un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), nuestro país está primero en el ranking de solo tres países que aplican Ingresos Brutos. Los otros son Italia y Canadá que tienen un impuesto similar con menor presión fiscal, ya que la base disponible. En el primer caso, la base imponible es sobre ingresos después de gastos, mientras que en el segundo es sobre ventas minoristas.

Para la UIA, el Impuesto sobre los ingresos brutos, de recaudación a nivel provincial, es uno de los más distorsivos por su diseño, “ya que grava en cascada la producción a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, se les generan permanentes saldos a favor a las empresas, de difícil devolución, debido a la gran cantidad de regímenes de recaudación”.

A los tributos provinciales se suman las tasas municipales, "que toman como base imponible los mismos ingresos gravados por el impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que configura una situación de doble imposición. Las tasas presentan falta de proporcionalidad entre el costo y el servicio que se presta, el cual muchas veces no es efectivo".

LM/ML