Directorio del Banco Central: en RDEco debatieron el rol de la oposición, la representación federal y el consenso

La discusión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central incorpora un punto clave: cómo debería integrarse su directorio y qué rol tendría la oposición en las decisiones de política monetaria, cambiaria y financiera. En ese marco, el economista Pablo Curat analizó en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la conveniencia de combinar coordinación con el Poder Ejecutivo y pluralidad de miradas.

Para Curat, la composición del directorio debe adaptarse al contexto económico e institucional. El economista planteó que, mientras en períodos de fuerte tensión puede ser conveniente una conducción coordinada con el Ministerio de Economía, en condiciones más normales debería incorporarse una mayor representación política y federal.

Un directorio con representación política y federal

Curat sostuvo que el contexto económico debe ser considerado al definir la composición del organismo. "En momentos como los que se vivieron en los últimos dos años, yo estoy de acuerdo en que hace falta un directorio homogéneo, muy coordinado con el Ministerio de Economía", explicó.

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Sin embargo, planteó una alternativa para períodos de mayor normalidad institucional: "En condiciones naturales de presión y temperatura, es bueno que en el directorio del Banco Central haya gente del oficialismo y haya una porción que se le dé a la oposición".

El economista también destacó el valor de incorporar representantes del interior del país. "Los representantes de la oposición, si vienen del interior, mejor aún, porque se está definiendo política monetaria, política cambiaria, regulación bancaria que afecta a los depósitos, al crédito y demás", señaló.

Para Curat, una composición diversa puede mejorar la calidad de las decisiones. "Una visión donde hay gente que representa distintos intereses, creo que, por un lado, enriquece la discusión", afirmó.

El consenso como mecanismo de prevención

El especialista consideró que la búsqueda de acuerdos dentro del directorio también funciona como una herramienta para reducir riesgos legales y económicos. "Asegura que las comunicaciones, las normas, las regulaciones que emite el directorio del Banco Central salgan por consenso", sostuvo.

En ese sentido, explicó que ningún titular de la autoridad monetaria busca que sus decisiones fundamentales sean aprobadas con fuertes disidencias internas: "A ningún presidente del Banco Central le interesa aprobar regulaciones, normas y demás, ya sea en política monetaria, cambiaria o financiera, que salgan con abstenciones o votos en contra de directores".

Según Curat, el diálogo previo permite anticipar consecuencias y reducir la posibilidad de conflictos posteriores. "Hay todo un ejercicio de diálogo, de consenso y demás para que las cosas salgan bien, salgan redondas y después no tengan impactos no deseados con demandas judiciales", concluyó.