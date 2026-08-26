Carta Orgánica del Banco Central: en RDEco explicaron el desafío de sostener el equilibrio fiscal sin emisión

La nueva Carta Orgánica del Banco Central se presenta como una continuidad de la política económica del Gobierno, con el equilibrio fiscal y la reducción del financiamiento monetario como ejes centrales. Para Maximiliano Ramírez, en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el proyecto “viene en línea con lo que piensa el gobierno”, que sostiene como prioridad “mantener un equilibrio fiscal, un superávit fiscal muy fuerte, que no venga del financiamiento monetario”.

Según el economista, la iniciativa apunta a establecer reglas que puedan mantenerse durante un eventual próximo mandato. “Me parece que el punto de partida que inicia el gobierno con esta nueva Carta Orgánica es poner un poco en foco o continuar para el próximo mandato”, explicó.

Sin embargo, el objetivo plantea un desafío importante para las cuentas públicas. “Es un punto fundamental, es un punto crucial, pero a su vez es complicado de llegar”, advirtió Ramírez. La razón está vinculada con la necesidad de encontrar fuentes alternativas de recursos frente a un escenario de ingresos más débiles.

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“Vas a tener que buscar financiamiento externo o financiamiento en el mercado interno”, señaló. Y agregó que ambas opciones deberán ser desarrolladas para compensar las necesidades fiscales “dado el nivel de gasto que tenés y dado la contracción que venimos viendo en los niveles de ingresos”.

Inflación, Banco Central y las alternativas de financiamiento

Otro de los puntos centrales de la reforma es el papel que tendrá el Banco Central. Ramírez considera que, en un país con la historia inflacionaria argentina, resulta razonable priorizar la estabilidad monetaria. “Dada la historia y dada la consecuencia de cómo vino el país y que la inflación es uno de los mandatos más importantes”, sostuvo, el Banco Central debe concentrarse especialmente en ese objetivo.

El economista diferenció así las funciones de la autoridad monetaria de aquellas que corresponden al Ministerio de Economía. “Creo que el Banco Central, al ocuparse de eso, deja de lado las otras actividades que se debería ocupar el Ministerio de Economía”, afirmó.

Ramírez recordó además que el esquema de funciones del Banco Central ya tuvo modificaciones durante el kirchnerismo: “Este cambio fue con el gobierno de Néstor Kirchner, donde hubo un cambio en la Carta Orgánica”.

De cara a la implementación de la reforma, el principal interrogante permanece abierto: “Lo que tenemos que ver es cuáles son las alternativas que vas a tener para financiarte, que eso es el signo de preguntas que todavía tenemos”. Así, el nuevo esquema podría reforzar la disciplina fiscal, pero también obligará al Gobierno a consolidar fuentes de financiamiento sostenibles sin emisión monetaria.