Diputados debate la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los puntos fundamentales del proyecto

Este miércoles 26 de agosto, la Cámara de Diputados discutirá el proyecto que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este proyecto, impulsado por el oficialismo, quita los múltiples objetivos que tenía el Banco Central a través de su Carta Orgánica, manteniendo un único mandato: preservar el valor de la moneda, prohibiendo financiar el déficit.

Banco Central

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, indica el texto.

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De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei define la propuesta como “la más importante” de la primera parte de su gobierno. La iniciativa busca sostener la idea que está mal imprimir moneda sin tener un respaldo, y que la emisión cero no puede negociarse bajo ningún concepto ni excusa.

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Por esas razones, no se permiten los adelantos transitorios al Tesoro; prestarles dinero a las provincias; usar letras intransferibles; y además se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales logradas por el BCRA.

"De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, afirma el proyecto.

Javier Milei

Mayor independencia para el Banco Central

También se busca lograr una mayor independencia en el Banco Central, fortaleciendo los requisitos para sacar al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional con el fin de blindarlos frente a los posibles cambios de gobierno.

“A partir de la sanción de esta iniciativa, nadie podrá ser removido por resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas. Se deja de lado el esquema que permite remociones intempestivas que tengan como fin conseguir una mayor laxitud en la política monetaria para estafar al sector privado mediante el impuesto inflacionario y el señoreaje, los cuales constituyen impuestos no legislados”, señala el texto.

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Luego remarcó que “la remoción solo podrá ser decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL previa aprobación de ambas cámaras del H. CONGRESO DE LA NACIÓN con una mayoría de DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros presentes”.

Congreso

Más participación al Ministro de Economía

Se quita el artículo de la Carta Orgánica que “permite al Ministro de Economía, o a su representante, participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio”, con la justificación de que “eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias”.