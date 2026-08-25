Milei celebrará un encuentro fundamental este martes: con quiénes se reunirá y cuál es su objetivo político

Tras recibir durísimas críticas por parte de la oposición por los resultados de su gestión económica y varios reveses en el Congreso, el presidente Javier Milei decidió recuperar la iniciativa y, por ese motivo, encabezará este martes 25 de agosto, a las 17:30 de la tarde, una cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA).

Según la Agencia Noticias Argentinas, el principal objetivo del encuentro es alinear la estrategia parlamentaria para los compromisos de los próximos días.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus bloques aliados se concentrarán en la sesión convocada para este 26 de agosto, donde el Poder Ejecutivo quiere lograr la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

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Milei cada vez más aislado: pocos ministros, un amigo economista y una Karina distante

Por su parte, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores buscará debatir un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal. Entre las postulaciones que envió el Poder Ejecutivo destacan las figuras de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, el tribunal que interviene de forma directa en los casos de corrupción.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, lidera las conversaciones con los sectores aliados para conseguir los votos requeridos.

De esa manera, Milei intentará recuperar la centralidad política y sostener su exposición pública de las últimas jornadas, como la de este 24 de agosto, donde se reencontró con su Gabinete para reafirmar el rumbo del plan económico.

Javier Milei y Patricia Bullrich

Milei retornó a la Casa Rosada después de 24 días para reunir a su Gabinete

Este lunes, el presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete para discutir las claves del programa económico y hablar sobre los altos indicadores de mora. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante el encuentro se repasaron las principales variables económicas y el mandatario ratificó el rumbo político y económico de su gestión.

“El Presidente reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo. En ese sentido, sostuvo que para ganar no se hacen trampas y que no va a traicionar sus ideas en pos de resultados electoral”, revelaron fuentes oficiales que hablaron con NA.

Los desafíos de Milei entre la economía, el Congreso y el armado territorial

Y agregaron que, “a partir de un análisis profundo de las principales variables económicas, se evaluó especialmente la evolución del debate sobre la morosidad y se concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis. Asimismo, se observó que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente”.

Javier Milei

El mandatario también hizo referencia al escenario político y pidió contrarrestar “los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados” con los logros de su gestión.