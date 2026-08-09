Exigen explicaciones al Gobierno por el despliegue de efectivos de civil armados frente al Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal para citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo es que brinde explicaciones sobre la actuación de agentes armados sin uniformes durante la represión de las protestas del jueves pasado en las inmediaciones del Congreso.

La iniciativa surgió a partir de la viralización de fotografías y videos en redes sociales en las que se observa a un hombre de civil operando junto a las fuerza de seguridad con un arma larga en posición de disparo.

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En la solicitud redactada por el legislador del Partido Socialista, se requiere detallar la justificación oficial por el cual se desplegaron efectivos de civil sin identificación visible ni vestimenta institucional. Asimismo, el proyecto exige precisar si las autoridades han iniciado un sumario administrativo o investigación interna para esclarecer la responsabilidad de los efectivos.

El escrito advierte sobre un presunto uso desproporcionado de la fuerza pública durante una cobertura de seguridad que se extendió por más de dos horas de represión.

Los incidentes se desencadenaron en los alrededores del Congreso, mientras se debatía la iniciativa oficial de la propiedad privada, cuyo capítulo dedicado a la modificación de la ley de tierras generó un fuerte rechazo. La movilización derivó en severos disturbios tras el avance de la infantería y los camiones hidratantes.

El operativo contó con la participación de 820 agentes pertenecientes a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y Prefectura

El operativo contó con la participación de 820 agentes pertenecientes a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Durante las maniobras de dispersión, las fuerzas emplearon balas de goma y gases lacrimógenos.

Fuentes gubernamentales precisaron que se registraron al menos tres manifestantes detenidos bajo las imputaciones de atentado y resistencia a la autoridad. A su vez, se informaron decenas de civiles heridos por impactos de proyectiles de goma y otros dos uniformados lesionados.

El episodio también desató cruces en el arco político tras las expresiones de la senadora bonaerense María Florencia Arietto. La legisladora libertaria respaldó la conducta del efectivo civil registrado en las fotos y acusó a la CGT de querer "voltear al presidente".

BD/AF