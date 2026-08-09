El embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse de urgencia con Quirno

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llegó este domingo a Buenos Aires para reunirse con el canciller Pablo Quirno, en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos países. El encuentro fue convocado luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tendrá como objetivo analizar los próximos pasos de la Argentina frente a la crisis bilateral. El conflicto se profundizó después de que el gobierno de Brasil ordenara el retiro de su embajador en Buenos Aires, en respuesta a los cuestionamientos y agravios de Milei hacia Lula.

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Cómo quedó la relación diplomática entre Argentina y Brasil

Mientras se desarrolla la crisis, la Embajada argentina en Brasilia quedó temporalmente a cargo de María Emilia Cortés, quien asumió como encargada de negocios. Del lado brasileño, el embajador Julio Bitelli también dejó de estar al frente de la representación diplomática en Buenos Aires.

Aunque ambos funcionarios conservan formalmente sus credenciales y su condición de embajadores, los vínculos políticos de alto nivel quedaron prácticamente paralizados en medio del enfrentamiento entre los gobiernos.

La situación representa un nuevo capítulo de las diferencias entre Milei y Lula, que en los últimos meses intercambiaron fuertes cuestionamientos públicos. La llegada de Raimondi a Buenos Aires busca abrir una instancia de evaluación sobre cómo continuar la relación con Brasil.

La preocupación por el impacto económico

La escalada diplomática también genera preocupación por sus posibles consecuencias económicas. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el intercambio bilateral alcanzó alrededor de US$31.000 millones durante el último período anual.

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Una eventual interrupción de los canales de diálogo de mayor jerarquía podría generar demoras en cuestiones administrativas y operativas entre ambos países. Entre los sectores que podrían verse afectados, aparecen la industria automotriz y la minería, dos actividades con un fuerte vínculo comercial bilateral.

Además, la tensión podría complicar el funcionamiento del Mercosur, especialmente si las diferencias políticas dificultan la coordinación entre los gobiernos de los países miembros.

La reunión entre Raimondi y Quirno

En este contexto, Raimondi mantendrá una reunión de urgencia con Quirno en el Palacio San Martín. El encuentro será clave para definir la estrategia diplomática argentina frente a la decisión de Brasil y evaluar los próximos movimientos del Gobierno.

Por ahora, las dos representaciones diplomáticas continúan funcionando, aunque con sus máximas autoridades fuera de la conducción política cotidiana. La evolución del conflicto dependerá de si ambos gobiernos logran recomponer los canales de diálogo en los próximos días.

LB/AF