Luis Caputo dará una conferencia de prensa este miércoles: qué anunciaría el ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles 26 de agosto por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda con el objetivo, supuestamente, de anunciar nuevas medidas económicas. La noticia se conoció tras la reunión de la Mesa Política libertaria que se realizó este martes en la Casa Rosada.

Luis Caputo

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), aunque no se detalló el contenido de las medidas, trascendió que el funcionario anunciaría nuevas líneas de créditos. La conferencia será a las 10 horas en el Ministerio de Economía.

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La presentación ocurrirá antes que el Congreso discuta iniciativas fundamentales para el oficialismo, incluyendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal. Otro detalle importante es que las medidas que presentaría el titular del Palacio de Hacienda se dan cuando se registró un incremento del dólar estadounidense y cuando crecen las críticas contra LLA por el aumento de la morosidad en Argentina.

Banco Central

Milei recibió a legisladores de LLA este martes 26 de agosto

El presidente Javier Milei recibió el martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de ordenar su tropa para las sesiones de este miércoles y jueves en el Congreso; además, reafirmó el rumbo económico de su gestión y cuestionó a la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

De acuerdo a un comunicado de Presidencia al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), el mandatario “destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

Además, “el Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina”.

En su mensaje a los legisladores oficialistas, Milei también “reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos”.

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El Presidente además cuestionó a la oposición por instalar en la opinión pública el tema del aumento de la morosidad y lo atribuyó al interés por “generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

Javier Milei

Para Milei, la oposición “busca encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos”. Por ese motivo, aconsejó “analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”.

Al finalizar la reunión, Milei le regaló a cada legislador “La Economía en una lección” (1946), un libro de Henry Hazlitt, recomendando “su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas”.

HM/DCQ