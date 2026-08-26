Pablo Curat advirtió en RDEco que los episodios de verdadera independencia del Banco Central "son mínimos"

La independencia del Banco Central vuelve a estar en el centro del debate por la reforma de su Carta Orgánica. Para Pablo Curat, exdirector del Banco Central, la historia argentina muestra que este principio tuvo escasa aplicación efectiva: “Son mínimos”, afirmó en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al referirse a los episodios de verdadera independencia de la autoridad monetaria.

Curat advirtió que el proyecto actualmente en discusión “no modifica” uno de los mecanismos que considera centrales para entender esa falta de autonomía: las designaciones en comisión. Según explicó, el Poder Ejecutivo puede nombrar a las autoridades del organismo mientras el Senado todavía no trata sus pliegos.

“Hasta a los presidentes, vicepresidentes y ocho directores del Banco Central, hasta que el Congreso, el Senado no trate los pliegos, yo te nombro, yo Poder Ejecutivo, te nombro en comisión”, explicó.

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El problema, sostuvo, es que esa situación también permite que las autoridades sean removidas con facilidad. “Y te desnombro también”, resumió Curat, quien consideró que de esta manera los funcionarios quedan “a tiro de decreto”.

El exdirector del Banco Central señaló además que esta herramienta fue utilizada por distintos gobiernos. “Eso lo han utilizado en las últimas administraciones prácticamente todos los presidentes”, aseguró.

Una prueba para el Gobierno

Curat explicó que la reforma sí introduce una modificación relevante en materia de remoción: “Para remover, hacen falta dos tercios en lugar del dictamen no vinculante de una comisión”. Sin embargo, remarcó que la posibilidad de designar autoridades con acuerdo del Senado ya existía.

“La posibilidad de nombrar con acuerdo al Senado ya existía, lo que cambia esta Carta Orgánica es para remover”, sostuvo. A su entender, el problema fue que esa herramienta institucional no se utilizó porque “a la política siempre le gustó, de derecha y de izquierda, tener presidentes y directores a tiro de comisión”.

En ese sentido, consideró que la implementación de la nueva norma será una prueba concreta para la actual administración. “Va a ser una buena prueba para este gobierno, a ver si se aprueba esta Carta Orgánica del Banco Central, si manda o no manda inmediatamente los pliegos al Senado”, afirmó.

Maximiliano Ramírez coincidió en que el mecanismo de designación puede afectar la autonomía de la autoridad monetaria. “Es una forma de tratar de generar ese vínculo o la dependencia del Banco Central del gobierno de turno”, señaló.

Para Ramírez, avanzar hacia autoridades con respaldo legislativo podría fortalecer la independencia institucional. “Te da esa independencia que debería tener un banquero central y la posibilidad de tomar decisiones más allá de lo que esté el gobierno de turno”, concluyó.