Créditos hipotecarios con fondos del FGS: en RDEco analizaron el alcance y los límites de la nueva medida

La nueva medida del Gobierno para impulsar el crédito hipotecario, mediante el uso de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), abrió un debate sobre las condiciones de financiamiento y el alcance de la iniciativa. El economista Pablo Curat consideró que se trata de una herramienta positiva, aunque advirtió que no reemplaza el ahorro familiar necesario para generar crédito genuino.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Curat destacó el mecanismo elegido para canalizar los recursos hacia los préstamos hipotecarios. Al mismo tiempo, Santiago Llull puso el foco en el costo financiero y en las condiciones que deberán afrontar quienes busquen acceder a estos créditos.

FGS y una nueva herramienta para financiar hipotecas

Curat calificó la iniciativa como novedosa dentro del actual esquema económico: “Es una medida extraña”, aunque rápidamente destacó sus aspectos favorables. “Creo que es algo realmente bueno, nuevo y que responde a la necesidad de retomar agenda por todo el tema Mora y demás”, sostuvo.

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El economista explicó que el mecanismo permite utilizar recursos del FGS para financiar préstamos hipotecarios y, al mismo tiempo, reducir la exposición a inversiones más volátiles. “Para el FGS son inversiones mucho más estables que estar colocado en acciones que suben y bajan de precio conforme a los vaivenes de la economía internacional”, señaló.

También valoró la arquitectura del programa: “El FGS pone los fondos, pone la liquidez, el Banco Central hace de agente financiero, llama a las licitaciones”. Según Curat, además, limitar la participación de cada banco permite distribuir el riesgo mientras las entidades se concentran en originar y colocar los créditos.

Santiago Llull puso el foco en el costo financiero para los usuarios. “Es UVA más siete y medio, no hay que olvidarse de eso, porque el crédito para las personas va a ser del 40%, no es ninguna dádiva tampoco”, advirtió.

El límite: ingresos, ahorro y descalce de moneda

Llull también cuestionó el alcance social del programa y señaló que las condiciones de acceso pueden dejar afuera a una parte importante de los hogares. “No es para mucha gente, es para una clase media alta lo que te están ofreciendo acá”, afirmó.

En esa línea, explicó que para acceder a un crédito de unos US$80.000 sería necesario contar con ingresos familiares cercanos a $3,5 millones mensuales y un ahorro previo de entre US$25.000 y US$30.000, dependiendo del valor de la propiedad.

Curat agregó una advertencia estructural sobre el sistema financiero: “Hoy el problema no es la tasa que te da el préstamo, sino lo que tenés es un descalce de moneda entre lo que son los depósitos y lo que son los préstamos”.

Por eso, consideró que la iniciativa constituye apenas un primer paso. “Esto no es una solución definitiva, me parece que es un puntapié inicial y que no sustituye lo que es el ahorro de la familia”, concluyó.