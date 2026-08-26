Nuevos créditos con fondos del Anses: quiénes pueden acceder y cuáles son sus requisitos

Este miércoles 26 de agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para impulsar el crédito hipotecario, donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES va a invertir $2 billones de pesos en plazos fijos a colocarse en entidades financieras, con tasa a licitar.
El programa se instrumentará mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, en pesos ajustables por UVA más un interés adicional. Para los créditos hipotecarios otorgados con los fondos del programa, las entidades financieras adjudicatarias no podrán establecer una tasa superior a UVA + 7,50%, deberán ofrecer un plazo mínimo de 15 años y el monto máximo será equivalente a 150.000 UVA por crédito.
Luis Caputo anunció un programa para impulsar créditos hipotecarios con fondos de ANSES
A modo de ejemplo, para una propiedad valuada en US$ 106.667 y con un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble, el crédito hipotecario ascendería a $120.920.000.
A una tasa de UVA + 7% y a un plazo de 25 años, la cuota inicial estimada sería de $865.098, con un ingreso neto mensual requerido para el grupo familiar de $3.460.391, considerando una relación cuota-ingreso del 25%.
A los créditos UVA pueden acceder personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y/o monotributistas.
Para Luis Caputo, "nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla. Segundo, porque tiene un efecto multiplicador al motorizar otros sectores de la economía y, por último, porque ayuda a mejorar la formalidad”.
“El monto que una persona ahora utiliza para pagar el alquiler podría ser destinado, en un monto muy parecido, al pago de la cuota por tener su vivienda propia”, añadió el ministro de Economía.
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Qué significa la tasa UVA + 7,5%
Uno de los datos más importantes del programa es que el Gobierno estableció un tope para la tasa de los créditos hipotecarios. Las entidades financieras que utilicen estos fondos no podrán otorgar préstamos con una tasa superior a UVA + 7,50%.
Esto significa que el préstamo se ajustará por la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que acompaña la inflación, y sobre ese capital actualizado el banco podrá cobrar una tasa de interés que no supere el 7,5% anual. Cada entidad podrá ofrecer condiciones comerciales diferentes, pero siempre respetando ese límite fijado por el programa.
Los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) son un tipo de préstamo cuyo valor está atado a la inflación, es decir, se ajusta según el índice de precios al consumidor (IPC).
Fueron introducidos en 2016 para facilitar el acceso a la vivienda, ofreciendo cuotas iniciales más bajas en comparación con los créditos tradicionales.