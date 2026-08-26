El BCRA cambia el cobro de préstamos: qué pasa con bancos y billeteras desde el 31 de agosto

El Banco Central (BCRA) pondrá en marcha un nuevo mecanismo que permitirá a bancos y proveedores no financieros de crédito, tales como las billeteras virtuales, cobrar las cuotas de préstamos directamente desde las cuentas de sus clientes, incluso con nuevos intentos cuando el primer débito no pueda concretarse.

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El sistema, denominado Cobro con Transferencia (CCT), deberá estar disponible desde el 31 de agosto de 2026 y requerirá una autorización previa y explícita del usuario, además de establecer límites para los débitos y condiciones destinadas a prevenir el sobreendeudamiento y el fraude.

La herramienta funcionará como una nueva modalidad de transferencias inmediatas y, en una primera instancia, estará destinada al cobro de cuotas de préstamos. Posteriormente, el BCRA prevé ampliar su utilización a otros pagos periódicos, entre ellos los servicios públicos. Según informó la entidad, el objetivo es ofrecer una alternativa “segura y transparente para las personas”, con especial atención sobre la prevención del fraude.

El nuevo mecanismo podrá ser utilizado únicamente por entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA. De esta manera, los prestamistas que utilicen el sistema podrán cobrar las cuotas desde la cuenta autorizada por el cliente bajo las condiciones establecidas para el CCT.

Cómo podrán debitar las cuotas los bancos y las billeteras virtuales

Uno de los puntos centrales es que el mecanismo no habilita débitos ilimitados sobre las cuentas. Para utilizarlo, el cliente deberá otorgar previamente su consentimiento explícito y por única vez, mientras que el prestamista tendrá que notificarlo por medios electrónicos el día hábil anterior a que el débito impacte en la cuenta.

Además, el usuario tendrá la posibilidad de dar de baja inmediatamente esa autorización tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta que será debitada.

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En caso de que el cobro inicial de una cuota no pueda concretarse, el sistema permitirá realizar hasta dos nuevos intentos de débito. El esquema establecido por el Banco Central contempla:

- un intento de cobro inicial;

- un primer reintento a las 48 horas;

- un segundo y último reintento a las 96 horas.

El BCRA explicó que estos límites buscan evitar prácticas abusivas. Así, una cuota que no haya podido ser cobrada en el primer intento podrá volver a debitarse de la cuenta dentro de los plazos previstos, pero el prestamista no tendrá habilitación para realizar intentos sucesivos sin restricciones.

Los límites para evitar el sobreendeudamiento y el fraude

El Cobro con Transferencia también estará sujeto a condiciones sobre las características de los préstamos. Solo admitirá el cobro de cuotas fijas e iguales durante toda la extensión del contrato y, al momento de originarse el crédito, la relación entre la cuota y los ingresos del cliente no podrá superar el 30%. De acuerdo con el BCRA, esta última condición apunta a prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

En materia de seguridad, el BCRA estableció que la responsabilidad ante un fraude recaerá sobre el prestamista. A su vez, el sistema incorporará la figura del aceptador de CCT, que será el único autorizado para ofrecer este mecanismo de cobro, con el objetivo de fomentar la competencia y garantizar la interoperabilidad entre los diferentes esquemas de transferencias inmediatas.

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El esquema tendrá además un arancel mínimo del 0,6%, que deberá ser pagado por los prestamistas y distribuido proporcionalmente entre los participantes. El Banco Central indicó que este diseño busca incentivar tanto la competencia como la oferta del nuevo servicio dentro del sistema financiero.

Con la puesta en funcionamiento del CCT desde el 31 de agosto, el BCRA busca combinar la expansión del crédito con nuevas reglas para el cobro de las cuotas, manteniendo requisitos de consentimiento, notificación y límites sobre los intentos de débito.

Por último, según la autoridad monetaria, la iniciativa apunta a fortalecer “la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras”, además de avanzar hacia un sistema de finanzas abiertas.

GZ / lr