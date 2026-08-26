Para Lemoine "sería gravísimo que te rompan las piernas" por una deuda, pero "no está pasando, afortunadamente"

En su verborrea, la diputada Lilia Lemoine, la vocera más "silvestre" del gobierno libertario, lanzó una parrafada de esas que tientan a pasarlas por la IA para darle una organización, pero que al menos implicó un reconocimiento de las zonas oscuras del endeudamiento que padecen las familias. El concepto cerró con la máxima que repite su lider político, pero tuvo sus matices:

"Se está usando un estilo que es desagradable para tratar de vender un mentira, que siempre pasó. Es peor de hecho si una persona va y pide un préstamo y una persona va y le quiebra la piernas. Por lo menos la personas que se endeudaron... un poco porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no hay información financiera, y sí hay usura, esas personas en el peor de los caos quedan afuera de conseguir un crédito, los ponen en el Veraz, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito, no es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano, sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que después va y te rompe la piernas. Eso es gravisimo y no está pasando afortunadamente. Pero es un asunto entre privados".

La doble mención a la acción mafiosa contra los morosos, alude a uno de los formatos del endeudamiento personal, el que se contrae con prestamistas informales. "No pasa", tranquilizó la diputada, pero dijo que la usura existe y aunque para cargarle la culpa individual a los endeudados, verbalizó con palabras similares el "no saben lo que hacen", al menos lo relativizó con la "falta de información financiera".

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Expectativa por Caputo: el Gobierno prepara anuncios en medio de la escalada del dólar y el debate por las deudas familiares

Lemoine fue entrevistada por el periodista Lautaro Maislín, de C5N, al acudir el martes a la reunión de diputados y senadores de LLA con el presidente Javier Milei. A todo ritmo, dejó una definición al estilo de su jefe sobre el rol que debe tener el Estado. “Acomodar la micro sería robar”, afirmó.

Fue consultada por los cuestionamientos vinculados con la velocidad con la que la recuperación de la economía llega al bolsillo de las familias y las empresas. En ese contexto, sostuvo que la prioridad del Gobierno debe estar puesta en el ordenamiento de las variables macroeconómicas.

“La función del Gobierno no es esa. El Gobierno acomoda la macro y cuando las cosas estén, las cuentas en orden, riesgo país a la baja y demás, en ese caso las cosas tienen que acomodarse”, explicó.

Ante una nueva consulta sobre si el Estado debería intervenir para atender los problemas de la economía cotidiana, la legisladora fue tajante: “No, para nada. Acomodar la micro sería robar”.

Afirman que el endeudamiento de las familias revela una recuperación económica que no llega a todos

No fue otra cosa que reproducir un concepto central de su jefe: todo los intercambios económicos que se desarrollan en la vida diaria son "un asunto entre privados" ajeno a la gestión.

Lilia Lemoine habló sobre la morosidad

Sobre las deudas de las familia, Lemone rechazó, en la misma línea, que el Estado deba intervenir para solucionar las deudas de los particulares.

“Es un problema, toda la vida lo fue, pero es un tema que deben definir los privados”, sostuvo.

Lemoine siguió apelando al manual libertario para señalar que si el Estado asumiera esas deudas, el costo terminaría recayendo sobre otros contribuyentes a través de los impuestos. “Robarle a uno para darle a otro y eso está mal”, afirmó.

También ella relativizó los niveles de morosidad registrados en la Argentina y aseguró que no presentan una situación excepcional en comparación con otros países. “Los niveles de morosidad que hay no son niveles diferentes a los de otros países del mundo”, señaló. "De hecho tenemos menos que en Chile y los países limítrofes", puntualizó.

La diputada también fue consultada por las declaraciones de Milei sobre las personas que se endeudaron para comprar televisores durante el Mundial. Consideró que algunos casos pueden responder a esa situación, aunque remarcó que existen otros motivos.

Lemoine y la defensa de Javier Milei

La diputada también salió en defensa de la actividad de Milei y aseguró que el Presidente continuó trabajando desde la Quinta de Olivos durante los días en los que no concurrió a la sede del Gobierno.

“El Presidente no para de trabajar ni los fines de semana”, afirmó.

LT