Créditos hipotecarios de Milei: qué papel tendrá el FGS de ANSES en el nuevo esquema de Caputo

El Gobierno de Javier Milei eligió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES como una pieza central de su nuevo esquema para ampliar el financiamiento hipotecario. Sin embargo, el mecanismo no implica que el organismo previsional se convierta en un banco ni que quienes busquen comprar una vivienda deban solicitar allí su crédito.

El rol del FGS será aportar fondeo a las entidades financieras para que puedan contar con recursos a plazos más largos y, de esa manera, ampliar la cantidad de créditos hipotecarios destinados a vivienda.

El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla hasta $2 billones y se instrumentará mediante licitaciones. La primera convocatoria será por $200.000 millones y, en cada instancia, los bancos podrán acceder a una parte de los recursos, con un límite del 20% por entidad.

Cómo funcionará el nuevo esquema de créditos hipotecarios

El mecanismo contempla colocaciones del FGS ajustadas por UVA. Para los bancos, las condiciones de fondeo variarán según el plazo. Las colocaciones a un año tendrán una tasa mínima de UVA + 2,5%, mientras que las de cinco años tendrán una tasa mínima de UVA + 4,5%.

Estos porcentajes no representan la tasa que pagará directamente una familia que acceda a un crédito. El Gobierno estableció que los préstamos hipotecarios otorgados con estos recursos tendrán una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Luis Caputo anunció un programa para impulsar créditos hipotecarios con fondos de ANSES

La iniciativa apunta a resolver uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un mercado hipotecario de largo plazo. Los bancos pueden captar depósitos por períodos relativamente breves, pero necesitan financiamiento estable para otorgar préstamos a 15, 20 o 25 años.

En ese esquema, el FGS de ANSES funcionará como una fuente de fondeo que permitirá acercar ambos plazos. Los recursos serán colocados en los bancos, que deberán destinarlos a nuevos préstamos hipotecarios para primera vivienda.

Las entidades tendrán 90 días corridos para utilizar los fondos adjudicados y convertirlos en nuevos créditos. De esta manera, el Gobierno buscará evitar que el dinero quede dentro del circuito financiero sin generar nuevas operaciones hipotecarias.

La medida representa una apuesta del equipo económico de Milei para ampliar el acceso al crédito para vivienda sin crear una línea de préstamos estatales directos. El Estado intervendrá en la etapa de fondeo y establecerá determinadas condiciones para las operaciones, mientras que la relación final con los clientes quedará en manos de los bancos.

El resultado del programa dependerá de cuántas entidades participen, qué volumen de créditos hipotecarios otorguen y cuántas familias logren cumplir con los requisitos de ingresos y solvencia. El objetivo oficial será utilizar el FGS para destrabar una de las principales limitaciones del mercado, la falta de financiamiento bancario de largo plazo.

RG/MSS