Para un economista, “lo que nos falta en la Argentina es fondeo para préstamos de largo plazo”

El economista, Eduardo Jacobs, evaluó en Canal E el nuevo programa de licitación de plazos fijos destinado a financiar créditos hipotecarios y destacó el impacto que podría tener sobre el acceso a préstamos de largo plazo.

Sobre el programa anunciado por el Gobierno, que contempla $2 billones para fondear créditos hipotecarios, Eduardo Jacobs fue contundente: “Mirá, muy buena, porque justamente a nosotros lo que nos falta en la Argentina es fondeo para préstamos de largo plazo”.

Cuál es la tendencia del sistema financiero actualmente

En esa línea, explicó que el sistema financiero argentino está concentrado en operaciones de corto plazo: “Tenemos todo el sistema financiero reducido al corto plazo del sector privado”. Por eso, consideró relevante que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda ofrecer colocaciones a mayor plazo.

“El hecho de que el fondo, el FGS, pueda licitar plazos fijos a 10 años, a 5 años, por un monto tan importante”, señaló, permitirá avanzar hacia créditos hipotecarios de hasta 20 años. Según Jacobs, el objetivo de una tasa de UVA más 7,5% representa una alternativa significativa: “Es una, la verdad que es una solución importantísima que se va a notar en el mercado en cuanto empiece a funcionar”.

Sin embargo, aclaró que el programa no resolverá por sí solo el déficit habitacional. “La crisis habitacional no la vas a solucionar de un año para otro”, sostuvo. Luego, manifestó que será necesario desarrollar progresivamente instrumentos que permitan ampliar el financiamiento disponible. “Nos va a llevar unos años solucionar el déficit, pero es el camino”, afirmó. Y agregó: “Es un buen camino, diría yo”.

El economista también respaldó el uso del FGS para esta iniciativa. “Se supone que FGS entre los objetivos que tiene, está este, y ya hace depósitos a plazo fijo”, explicó. Además, consideró que los $2 billones representan una porción limitada: “Muy limitada, diría yo. Pero me parece bien arrancar con algo muy limitado para después ver que esto se vaya consolidando con el tiempo”.

Luis Caputo defendió el plan económico tras la supuesta suba del consumo

Respecto de los niveles récord de consumo mencionados por el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió los datos oficiales del INDEC: “Son cifras del INDEC, los compartimos todos”. No obstante, advirtió sobre el crecimiento de la informalidad. “Efectivamente, estamos en un nivel récord de consumo donde vos tenés un problema de informalidad que te altera las cosas y que es un tema que tenemos que abordar en el futuro próximo”, afirmó.