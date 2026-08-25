Caen los papeles argentinos en Wall Street mientras que el dólar se mantiene al alza

Tras un buen arranque de semana, los mercados argentinos muestran una corrección a la baja este martes 25 de agosto, con caídas generalizadas en acciones y bonos y con un riesgo país que se mantiene estable. En la parte cambiaria, el dólar también avanza en sus principales cotizaciones y el mayorista marca un nuevo récord nominal.

Lunes en verde: Dólar mayorista rompió la barrera de los $1.500

El S&P Merval pierde 0,7% en pesos mientras los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York operan mayormente a la baja, liderados por los papeles energéticos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 25 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.511, $1 por encima de la cotización del lunes, marcando así un nuevo récord nominal. De esa manera, se ubica a 23,97% del techo de la banda, que hoy es de $1.873,08.

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, $5 por encima respecto del cierre del lunes. Por su lado, el MEP opera a $1.539, $1 por encima del cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.599, $2 por debajo de la cotización del lunes.

Desempeño al alza en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval opera con una baja de hasta 0,7% a 2.973.483 puntos, y el Merval en dólares cede 1% a 1.853,78 puntos. Las bajas más pronunciadas son lideradas por YPF (-2%), Telecom (-1,8%) y Pampa Energía (-1,6%).

Por otra parte, los ADRs argentinos operan con bajas de hasta 2,38% liderados por Edenor, YPF (-2,3%), Telecom (-1,9%) y Pampa Energía (-1,5%). En tanto suben Mercado Libre (2,8%) y Bioceres (2,1%).

En ese contexto, los títulos en moneda dura operan dispares con subas de hasta 0,7% encabezado por el Global 2030, Global 2046 (0,3%), y el Global 2035 (0,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 508 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador medido por el banco J.P. Morgan acumula un alza del 18,1%.

El Gobierno puso en marcha el RIMI

El Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puso en marcha el sistema para gestionar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el esquema destinado a inversiones nacionales y extranjeras que contempla incentivos en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 25 de agosto, a través de la Resolución General 5889/2026 de ARCA, en donde el Gobierno implementó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma en la que los beneficiarios deberán registrar sus proyectos, informar las inversiones realizadas, seleccionar los beneficios fiscales y efectuar su seguimiento.

El RIMI fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral con el objetivo de incentivar inversiones productivas en bienes muebles amortizables y obras realizadas en el país, siempre que se alcance un monto mínimo de inversión dentro de un plazo de dos años. Para esos proyectos, el régimen contempla dos beneficios fiscales que no son excluyentes entre sí: la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei creció 6,4% en agosto

La confianza en el gobierno de Javier Milei en agosto marcó 2,06 puntos, mostrando un incremento de 6,4% mensual, aunque se mantiene 2,8% por debajo del registro del mismo mes del año pasado, de acuerdo con lo índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

A pesar de la mejora mensual, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó 16,5% desde diciembre del año pasado, señaló el reporte. Las tasas de variación mensual del ICG durante este año fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%), julio (-6,5%) y agosto (+6,4%).

Según la UTDT, “en el mes 32 de la actual presidencia, el ICG es superior al registrado en el mismo momento de los mandatos de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner I y II, e inferior al del de Néstor Kirchner”.

Y añade: “Pese a la recuperación de agosto, el promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,36 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de los dos presidentes anteriores, Macri y Fernández, en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,49 y 1,88, respectivamente”.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,47%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,81%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,47% al alza.

Las acciones con mayores subas del S&P 500 son Moderna (+11%), Super Micro Computer (+8%) y Dell Tech (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Albemarle (-4%), Skyworks (-4%) y Target (-4%).

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestran caídas generalizadas, destacándose el caso de los bonos a 10 años (-1,2%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,16%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,67% y el CAC francés cae 0,09%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,17%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,02%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,68% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,50%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,8% hasta US$ 82,4 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 3%, hasta los US$ 88,14 el barril.

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