El riesgo país se acerca a 500 puntos y el mercado empieza a castigar al Gobierno

El asesor financiero, Nicolás Borra, en contacto con Canal E, se refirió al escenario de los mercados argentinos, el avance del riesgo país, la caída de las acciones locales y el impacto de la incertidumbre electoral de 2027.

El mercado financiero argentino atraviesa un período de mayor cautela, con el riesgo país acercándose a los 500 puntos y una fuerte caída de los activos locales. Para Nicolás Borra, el comportamiento de los inversores refleja principalmente factores políticos y económicos internos. “Realmente lo que estamos viendo es un castigo de parte del mercado, lo que podría ser el contexto político al gobierno puntualmente”, planteó.

El escaso apoyo al oficialismo empieza a impactar en el mercado

Asimismo, sostuvo que las encuestas y la evolución de la actividad económica están influyendo sobre las decisiones de inversión: “Los datos que están viniendo de las encuestas, la aceptación de lo que sería este mandato hasta ahora está en sus mínimos históricos”.

Según Borra, a esto se suma una recuperación económica desigual: “La actividad sigue mostrando una actitud muy heterogénea, donde ganan unos cuatro o cinco sectores, pero donde está la gran masa de población aún no ve un recupero donde pueda decir, bueno, estamos levantando cabeza”.

Luego, manifestó que esta situación lleva a los inversores a reducir posiciones de mayor riesgo ante las elecciones de 2027: “Entonces el mercado empieza a salir de posiciones que tienen un riesgo sustancial ante una divergencia en las elecciones del año que viene”.

La incertidumbre electoral impacta sobre el riesgo país

El comportamiento de la deuda también refleja el cambio de expectativas. El entrevistado destacó que el riesgo país llegó a 500 puntos y que el mercado perdió apetito por operaciones de mayor duración. “Entonces sí, estamos viendo como un mal sabor de boca de parte del mercado hacia los datos que está teniendo el oficialismo”, expresó.

En este escenario, la comparación con los mercados internacionales también resulta desfavorable para Argentina. En este sentido, señaló: “Pero en el corto plazo hay más dudas que certezas”.