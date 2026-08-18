Desde el ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Entre Ríos desarrollaron un seguro multirriesgo agrícola

El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, analizó para Canal E la situación del sector agropecuario, el impacto del clima, los costos productivos y el escenario económico nacional. Además, se refirió al seguro multirriesgo para el maíz, las retenciones y la apertura comercial.

Al evaluar el ánimo de los productores, Guillermo Bernaudo destacó el buen momento de la ganadería, aunque advirtió por las dificultades que atraviesa la agricultura. “El sector agrícola un poquito más comprometido este año, bueno, con las perspectivas de ver cómo juega El Niño”, explicó.

El exceso de lluvia puede representar una complicación a la hora de sembrar

En ese sentido, señaló que la provincia atraviesa un período de lluvias persistentes y manifestó preocupación por la próxima campaña: “La expectativa de ver cuándo se podrán sembrar los maílles también, con alguna preocupación por el estado que cuentan los campos, que llevamos 12 días prácticamente con lluvia todos los días”.

Uno de los principales anuncios mencionados por Bernaudo fue la implementación de un seguro multirriesgo agrícola para el maíz. “Hemos desarrollado un seguro multirriesgo, en este caso para maíz”, afirmó.

Asimismo, explicó que la provincia y el IAPSER subsidiarán parte del costo para facilitar el acceso de los productores: “Lo que hace la provincia y el IAPSER es bonificar una parte de la tasa, es una parte de la póliza, de lo que tiene que pagar el productor”.

Cuánto podría llegar a cubrir el seguro

El programa alcanzará unas 100.000 hectáreas. “Vamos a bonificar alrededor de 100.000 hectáreas en la provincia, es una cuarta parte del maíz que se siembra”, expresó el entrevistado.

Según desarrolló, la medida busca proteger a una producción estratégica para distintas cadenas de valor: “Apuntamos al maíz, que es el cultivo base de muchas cadenas de valor de la provincia, como la vícola, el feedlot, los cerdos, la leche”.