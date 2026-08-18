Por qué la carne argentina gana mercados y reduce su dependencia de China

El sector ganadero argentino atraviesa un escenario de fuerte demanda internacional de carne vacuna, crecimiento de las exportaciones y recomposición del rodeo. El consultor ganadero, Fernando Canosa, pasó por Canal E y se refirió a las perspectivas del mercado, el avance de las exportaciones, las importaciones y el impacto de la retención de vientres sobre la oferta futura.

Fernando Canosa destacó que Argentina está bien posicionada ante el crecimiento de la demanda mundial: “Aproximadamente hay un aumento del 40% en valor respecto al año pasado”. En ese sentido, remarcó que existe una demanda global que supera la disponibilidad de carne: “El mundo demanda carne y no hay carne disponible para todas las bocas que quieren seguir comiendo proteína animal”.

Las exportaciones de carne aumentaron sin afectar el consumo interno

También puso en valor el crecimiento de la actividad exportadora sin descuidar el consumo doméstico. “Tenemos la vaca viva que realmente ha resurgido con fuerza en el mundo y Argentina ocupa un lugar importante sin resentir el consumo interno”, sostuvo. Además, recordó que, “seguimos siendo los mayores consumidores de carne”.

Respecto de la posibilidad de que Argentina adopte un esquema similar al de Uruguay y abastezca parte del mercado interno con carne importada, Canosa consideró que todavía se trata de un fenómeno marginal. “Estamos muy lejos todavía de eso, o sea, yo creo que hoy por hoy es anecdótico”, afirmó.

Sin embargo, planteó que una eventual complementación entre exportaciones e importaciones podría ser beneficiosa: “Exportar cortes de alto precio e importar valores de menor precio”.

Argentina busca expandir su exportación por fuera de China

El entrevistado también destacó la diversificación de los destinos de exportación. La relación comercial con Europa, Estados Unidos, Israel, Chile y otros mercados permitiría reducir la dependencia de China. “Ya no es solamente China o fundamentalmente China, sino que a lo que exportamos a Israel, a Chile, se suma Estados Unidos con fuerza, el mercado común europeo con fuerza, vendrá también Medio Oriente”, explicó.

Luego, manifestó que esta diversificación representa una ventaja: “Hay una atomización, una división de lo que estamos exportando de carne que bienvenido sea”.