Luis Secco sobre la inflación: “No la veo colapsando como sugirió el Gobierno”

El economista, Luis Secco, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de las nuevas medidas del Gobierno sobre el crédito, la evolución de la inflación y el consumo interno.

Luis Secco consideró que una mayor capacidad de los bancos para otorgar préstamos no garantiza que las empresas vayan a demandarlos. “Puede ser que haya mayor capacidad de los bancos para prestar, pero hay que ver si las empresas están dispuestas a tomar los créditos en una variable, en este caso el dólar”, sostuvo.

Advertencias a la hora de endeudarse

En ese sentido, planteó reparos sobre el endeudamiento en moneda extranjera: “El ABC de las finanzas personales, que vos nunca te tenés que endeudar en una variable o con una cláusula que sea la que está más atrasada. Y en este caso el dólar es el que está más atrasado”.

Según Secco, los fondos potencialmente disponibles tampoco representan una transformación profunda del mercado: “Estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares que potencialmente podrían ir a préstamos”, aunque aclaró que eso representa “un poco menos de 6%” del total de préstamos al sector privado.

Al analizar el IPC de julio, que registró 2,1%, destacó el comportamiento de la inflación núcleo: “La inflación núcleo vino un poco arriba del mes pasado, dio 1,8 contra 1,6. Está por debajo del 2%, así que yo creo que vamos a seguir en esos niveles”. Asimismo, fue crítico con las expectativas oficiales: “No la veo colapsando como en su momento sugirió el Gobierno que podía llegar a suceder”.

Se recomienda moderación en el discurso económico

Aunque consideró que el dato no fue preocupante, el entrevistado pidió moderar el discurso oficial. “Me parece que el Gobierno debería intentar, más que pronosticar y hacer futurología, digamos, así muy épica”, afirmó. Y agregó: “Le convendría simplemente hacer hincapié en que, bueno, bajó al 2%, no es poco”.

A su vez, sostuvo que comunicar resultados económicos también forma parte de la gestión: “El rol de los gobiernos, del presidente, de los ministros de economía y demás, muchas veces es trabajar sobre las expectativas de la gente”.