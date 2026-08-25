Bitcoin rompe los US$80.000: los tres factores que explican el rally y hasta dónde puede llegar

Bitcoin volvió a quedar en el centro de la escena financiera. La criptomoneda superó este martes los US$80.000 por primera vez desde mayo, en una rueda marcada por la debilidad del dólar, el descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y una mayor expectativa sobre el marco regulatorio para los activos digitales en Estados Unidos.

Según informó AFP, Bitcoin llegó a ubicarse por encima de los US$80.000 y, alrededor de las 9.35 GMT, avanzaba 1,12% hasta US$79.812,50, después de haber ganado casi una cuarta parte de su valor desde el miércoles anterior.

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Durante la jornada llegó todavía más arriba. Carolina Gama, de Bitget, señaló que Bitcoin tocó los US$81.200 este martes antes de volver a negociarse cerca de los US$79.000.

El movimiento coincide con un fuerte repunte de la criptomoneda durante agosto. Al respecto, la agencia Reuters señaló este martes que Bitcoin alcanzó un máximo de tres meses y acumulaba una suba del 28% en el mes, en camino a registrar su mayor avance mensual desde noviembre de 2024.

La debilidad del dólar juega a favor de Bitcoin

Uno de los factores detrás de la recuperación está en Estados Unidos y, particularmente, en lo que ocurre con el mercado de deuda.

Bitcoin viene beneficiándose de la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense luego de que el Tesoro ampliara su programa de recompra de títulos. El movimiento ayudó a contener las tasas de largo plazo, pero al mismo tiempo ejerció presión sobre el dólar.

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De acuerdo con AFP, el escenario vuelve a poner sobre la mesa las dudas alrededor de una eventual pérdida de valor de la moneda estadounidense.

Las repercusiones de las medidas adoptadas por el Tesoro “reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar”, sostuvo Chris Beauchamp, analista de IG citado por la agencia.

La percepción de un dólar más débil favorece a activos que los inversores pueden utilizar como alternativas a la moneda estadounidense. Allí aparecen tanto Bitcoin como el oro.

Reuters también identificó este factor como uno de los motores del rally y señaló que las medidas destinadas a estabilizar el mercado de bonos estadounidenses renovaron el interés por activos alternativos.

Los ETF vuelven a captar dólares

Sin embargo, detrás de la suba aparece otro dato que comienza a ganar peso: la entrada de dinero institucional a través de los ETF spot de Bitcoin.

“Más importante que el movimiento del precio es lo que está ocurriendo detrás de él”, explicó Gama.

Según los datos aportados por la especialista de Bitget, los ETF spot de Bitcoin recibieron US$337,6 millones el 24 de agosto, completando seis ruedas consecutivas con flujos positivos.

En ese período, agregó, ingresaron más de US$2.500 millones a estos vehículos de inversión.

Para Gama, el dato resulta relevante porque permite observar que la recuperación no responde exclusivamente al cierre de posiciones bajistas.

“Esto es relevante porque muestra que la subida no está siendo impulsada únicamente por el short squeeze. Hay demanda institucional acompañando el movimiento”, señaló.

Los activos bajo gestión de estos ETF alcanzaron, según los datos proporcionados por Bitget, los US$98.600 millones, frente a US$78.700 millones apenas una semana antes.

Otros registros del mercado confirman la fuerte recuperación de los flujos. Datos de SoSoValue citados por medios especializados mostraron ingresos por US$337,6 millones durante la rueda del lunes y seis jornadas consecutivas de entradas netas.

El factor Trump y la regulación de las criptomonedas

A la cuestión monetaria se suma el frente regulatorio.

Según AFP, el mercado recibió favorablemente el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Ley CLARITY, un proyecto destinado a establecer un marco regulatorio para las monedas digitales en Estados Unidos.

Uno de los factores que impulsan el rally del Bitcoin es la posibilidad de que surjan leyes en EEUU para regularlas.

Las expectativas de reglas más claras constituyen otro de los argumentos que impulsaron al mercado durante las últimas ruedas.

Desde el miércoles, Bitcoin recuperó cerca de una cuarta parte de su valor, de acuerdo con AFP, en un movimiento que coincidió con el apoyo de Trump a la iniciativa legislativa.

Reuters también vinculó parte de la reciente recuperación con las expectativas de una mayor claridad regulatoria para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos.

El mercado ahora mira a Jackson Hole

La próxima prueba para Bitcoin llegará desde la política monetaria estadounidense.

Esta semana los inversores estarán atentos al simposio de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dará el viernes su primer discurso en ese encuentro desde que asumió al frente del banco central.

Kevin Warsh, nuevo titular de la FED.

“El discurso de Kevin Warsh el viernes será especialmente importante, ya que los inversores buscan señales sobre la trayectoria de las tasas de interés y de la política monetaria”, indicó Gama.

La atención no está puesta únicamente en Bitcoin. Las palabras de Warsh son esperadas por los mercados financieros internacionales en un momento de tensión sobre los rendimientos de la deuda estadounidense. Reuters señaló que los operadores buscarán especialmente pistas sobre la evolución de las tasas y una señal acerca de cómo piensa responder la Fed al reciente movimiento de los bonos.

Para Bitcoin, esa discusión resulta especialmente sensible. El rally de los últimos días tuvo entre sus principales soportes justamente la caída de los rendimientos de los bonos y la debilidad del dólar.

Por eso, después de recuperar los US$80.000, el próximo desafío de la criptomoneda será comprobar si el ingreso de fondos institucionales puede sostenerse y qué señales deja la Reserva Federal sobre el rumbo de las tasas estadounidenses.

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