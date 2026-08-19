Grandes tenedores acumulan bitcoin tras meses de ventas y una fuerte caída

El bitcoin lleva meses en una prolongada caída que ha alejado a los operadores minoristas, provocado salidas por miles de millones de dólares de fondos de criptomonedas y llevado a uno de sus mayores compradores a vender. Ahora, los inversionistas que buscan señales de que el mercado está tocando fondo encuentran cierto alivio en un grupo conocido: las ballenas de bitcoin han vuelto a comprar.

El desplome del bitcoin enmascara un cambio aún mayor en el mundo cripto

Los grandes tenedores han acumulado unos 43.000 bitcoin en los últimos 60 días, valorados en aproximadamente US$2.750 millones a precios actuales, según CryptoQuant, cuyo cálculo excluye a las plataformas de intercambio y los grupos de minería. Tras meses de ventas, este grupo volvió a comprar cuando bitcoin comenzó a cotizar alrededor de US$60.000, según los datos. También aumentaron los saldos de los llamados “delfines”, inversionistas con tenencias más pequeñas.

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Los datos de la firma de investigación Glassnode ofrecen un panorama aún más detallado: los tenedores medianos, que poseen entre 100 y 1.000 bitcoin, también han intensificado sus compras, al igual que los grandes inversionistas conocidos como “jorobadas”, que poseen más de 10.000 bitcoin.

Para un mercado golpeado por diversos factores adversos, es una señal alentadora: los grandes inversionistas consideran que los precios actuales son lo suficientemente atractivos como para volver a comprar. La señal cobra especial relevancia después de meses de caídas en todo tipo de tokens, la salida de inversionistas minoristas y el retiro de Strategy Inc., que alguna vez fue el comprador más constante de bitcoin.

Estos datos “reflejan la tendencia de acumulación y no solo el cambio neto de los saldos, y muestran claramente una reanudación de las compras en todos los grupos desde finales de julio”, dijo Sean Rose, de Glassnode.

El bitcoin, cuyo precio sirve como indicador diario del ánimo del sector, ha caído cerca de 50% desde sus máximos de octubre y cotiza alrededor de US$64.500. Otras criptomonedas han sufrido pérdidas aún mayores, los ETF de cripto han registrado salidas por miles de millones de dólares y Strategy, que alguna vez fue uno de los principales pilares de apoyo del mercado, también se ha convertido en vendedor.

Sin embargo, el regreso de grandes inversionistas ofrece otra señal a quienes buscan indicios de que el mercado está formando un piso y podría iniciar pronto un nuevo ciclo alcista. Las ballenas de bitcoin incluyen a algunos de los inversionistas más convencidos de la criptomoneda y, históricamente, han tendido a mantener sus posiciones durante largos períodos. El momento de sus compras también es revelador: no están entrando durante un repunte, sino aprovechando la debilidad de un mercado con potencial de recuperación.

Aun así, pese a algunas señales alentadoras sobre una posible recuperación, el mercado también muestra baja participación y falta de convicción, dijo Dessislava Ianeva, analista de investigación y crecimiento de Nexo. Los volúmenes de operaciones al contado de agosto están en sus niveles más bajos en años y son inferiores a los registrados en cualquier agosto desde 2021, señaló.

“Si bien las compras de las ballenas en un entorno de baja volatilidad confirman una acumulación estructural, no garantizan un mercado alcista generalizado de forma inmediata”, dijo. “Para que se produzca una verdadera recuperación de todo el mercado, primero deben darse condiciones macroeconómicas favorables”.