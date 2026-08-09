Sistema financiero y universo cripto

Durante años, la relación entre el sistema financiero tradicional y el universo cripto estuvo marcada por la desconfianza y la competencia. Sin embargo, en los últimos meses hemos presenciado un cambio estructural: la integración entre ambos ecosistemas ya está en marcha.

Uno de los hitos más importantes llegó con el Nasdaq. En marzo de 2026, la SEC aprobó la propuesta de la bolsa para negociar y liquidar valores tokenizados directamente sobre blockchain, marcando la primera integración formal de esta tecnología en el mercado bursátil estadounidense. Al mismo tiempo, la New York Stock Exchange también avanza en iniciativas para incorporar la negociación y liquidación on-chain de valores tokenizados.

Cuando las dos mayores bolsas del mundo avanzan en la misma dirección, el mensaje es claro: la tokenización ha dejado de ser un experimento para convertirse en parte de la evolución de la infraestructura financiera global. Es razonable esperar que otras bolsas internacionales sigan un camino similar a medida que evolucione el marco regulatorio.

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Más allá del simbolismo, el impacto práctico es evidente. La tokenización reduce fricciones operativas, acelera la liquidación de operaciones, disminuye costos de intermediación y amplía el acceso a los mercados financieros.

Hoy ya existen productos que ofrecen exposición tokenizada a acciones y ETFs, replicando el desempeño de estos activos y permitiendo que inversionistas de distintas regiones accedan a mercados que antes resultaban complejos o costosos. La posibilidad de invertir en compañías globales sin enfrentar las barreras tradicionales representa un avance concreto hacia una mayor democratización financiera.

Esta tendencia también se refleja en la demanda. En plataformas como Bitget, el volumen negociado de activos no cripto, especialmente productos tokenizados, ya representa cerca del 40% del volumen total, lo que demuestra que el interés del mercado es una realidad y no solo una expectativa.

Otro elemento clave de esta convergencia son las stablecoins. Activos como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) funcionan hoy como una extensión digital del dólar y se han convertido en una infraestructura global de liquidación, disponible las 24 horas del día.

En un mercado donde los activos tradicionales comienzan a negociarse sobre blockchain, resulta natural que la moneda utilizada para liquidarlos también evolucione. Las stablecoins cumplen precisamente ese papel, actuando como puente entre el sistema financiero tradicional y las infraestructuras descentralizadas. Sin ellas, la tokenización tendría importantes limitaciones operativas.

Lo que estamos viendo no es únicamente la adopción de una nueva tecnología, sino la evolución del propio mercado financiero.

La Web3 no está reemplazando a las finanzas tradicionales; está integrándose con ellas, modernizando su infraestructura y ampliando su alcance. Al mismo tiempo, las instituciones financieras están reconociendo que blockchain representa una oportunidad para construir mercados más eficientes, accesibles y globales.

La convergencia entre las finanzas tradicionales y la Web3 ya no pertenece al futuro. Es un proceso que ya comenzó y que está transformando la forma en que el mundo invierte.

*Country manager de Bitget en Argentina.