Bonos, Merval y YPF: qué están mirando los inversores ante la incertidumbre hacia 2027

Después de haber alcanzado los 400 puntos, el riesgo país argentino volvió a acercarse a los 500 puntos básicos y reabrió el debate sobre las razones detrás de ese deterioro. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, explicó que el movimiento combina factores económicos y políticos.

Según Tiscornia, durante los últimos meses apareció un “divorcio del riesgo país de la Argentina respecto del de otros países emergentes”, después de una primera parte del año más favorable. Los problemas del Gobierno en el Congreso, algunos datos de actividad y las dudas sobre el escenario electoral comenzaron, a su entender, a influir sobre las cotizaciones.

Inflación y actividad, una tensión que persiste

Uno de los principales desafíos será conseguir que la desaceleración inflacionaria conviva con una recuperación de la actividad económica. “La lucha contra la inflación tiene como una tensión con la actividad económica”, afirmó Tiscornia.

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El economista describió además una economía de dos velocidades, con energía, agro y minería mostrando una mejor evolución que comercio, industria y construcción. Pese a las dificultades, descartó un giro brusco de la estrategia oficial: “No creo que el Gobierno vaya a embarcarse en cosas tipo plan platita”.

¿Los bonos argentinos todavía son una oportunidad?

Roberto Geretto, de ADCAP Grupo Financiero, señaló que la respuesta depende del tipo de inversor que se analice. Para algunos fondos especializados en activos de alto rendimiento, los bonos argentinos ya pueden resultar caros, mientras que para los grandes fondos tradicionales el país continúa mostrando un nivel de riesgo elevado.

“Argentina todavía sigue siendo riesgosa”, sostuvo Geretto. Además, advirtió que el escenario podría modificarse a medida que se acerquen las elecciones: “Va a haber un cambio de carteras con su correlato en las demás variables”.

El especialista explicó que las mejoras recientes en las calificaciones crediticias todavía no serían suficientes para incorporar plenamente a la Argentina al universo de los grandes fondos Real Money. Según su análisis, serían necesarios nuevos avances en la clasificación de la deuda para ampliar significativamente el número de inversores habilitados a comprarla.

Deuda corporativa fuerte y acciones más débiles

Eric Paniagua, socio de PX Capital, destacó que existe una demanda importante por deuda de compañías argentinas con buena capacidad de pago. Entre los ejemplos mencionó empresas como YPF y Arcor, cuyos instrumentos de renta fija continúan despertando interés.

El escenario resulta diferente para las acciones, que permanecen más ligadas al desempeño de la economía real y a las expectativas políticas. Sobre el sector energético, Paniagua consideró que todavía existe potencial: “Me parece que tienen todavía upside tanto desde lo regulatorio como desde la exportación”.

YPF y el peso dentro del Merval

Santiago Llull puso especialmente el foco en el desempeño de YPF dentro del mercado accionario. “YPF es la única que sostuvo la caída fuerte del Merval”, señaló al destacar el peso que tiene la petrolera dentro del índice.

Para Llull, el comportamiento de las acciones también debe compararse con las tasas disponibles en pesos y con la evolución del dólar. El mercado argentino atraviesa así una etapa de mayor cautela: los bonos y la deuda corporativa todavía encuentran compradores, mientras las acciones reflejan con mayor fuerza las dudas sobre la actividad y el escenario electoral de 2027.