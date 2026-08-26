Lautaro Vilo sobre “Shakespeare en el cementerio” en RDEsc: “Es una visita guiada que tiene su propia teatralidad”

Lautaro Vilo lleva traducidas cuatro de las 36 obras atribuidas a William Shakespeare y desde hace años trabaja alrededor del universo del dramaturgo inglés. En diálogo con Osvaldo Quiroga en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, contó cómo surgió Shakespeare en el cementerio, una experiencia que combina teatro, literatura y un recorrido por el Cementerio Británico.

La idea nació a partir de la sugerencia de un amigo que conocía su trabajo sobre Shakespeare. “Vos que estás trabajando con Shakespeare, acá está el cementerio británico, ¿no querés hacer algo ahí?”, recordó Vilo sobre aquella propuesta que inicialmente le resultó inesperada.

El cementerio como una galería de personajes

El dramaturgo decidió visitar el lugar sin estar atravesando una situación de duelo y descubrió que esa circunstancia modificaba completamente su manera de observarlo. “Fui al cementerio en una situación no luctuosa, que es la que te permite reflexionar un poco sobre el espacio”, explicó.

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Al recorrer las tumbas comenzó a observar cada lápida como la síntesis de una vida y cada inscripción como una pequeña narración. “Lo que aparece es una galería de personajes terriblemente variopinta”, sostuvo al explicar la conexión que comenzó a encontrar entre ese paisaje y el universo shakespeariano.

De Hamlet a Ricardo III

La experiencia incorpora algunos de los personajes más reconocidos de Shakespeare, entre ellos Falstaff, Hamlet, Macbeth, Ricardo III, el rey Lear, Edmund, Edgar y Gloucester. La elección permite recuperar tragedias, conflictos familiares, traiciones y luchas por el poder dentro de un escenario naturalmente asociado con la memoria y la muerte.

El recorrido comienza durante el crepúsculo, cuando todavía existe luz natural, y finaliza con el cementerio ya envuelto en la oscuridad. Esa transición forma parte de la propia puesta y acompaña la aparición progresiva de los personajes durante el recorrido.

Una visita guiada que se convierte en teatro

Vilo explicó que el público no permanece sentado observando una obra convencional, sino que se desplaza por el cementerio acompañado por un guía. “El género que vamos transitando ahí es una visita guiada que tiene su propia teatralidad”, definió.

La lógica reproduce inicialmente el funcionamiento de cualquier recorrido histórico por un cementerio. “No ve obras, sino es guiado por un fulano que te va llevando y te dice, bueno, aquí descansa tal, aquí descansa cual”, explicó Vilo, aunque ese procedimiento comienza gradualmente a mezclarse con la ficción.

Una meditación sobre la vida y la muerte

La propuesta no se limita a trasladar personajes teatrales hacia un escenario diferente, sino que utiliza ese espacio para construir una reflexión sobre aquello que atraviesa buena parte de la obra de Shakespeare. “A la vez lo que se desarrolla es una meditación al estilo literario de una meditación”, señaló.

Durante la conversación con Quiroga aparecieron episodios de El rey Lear y la crueldad de personajes como Edmund, además de la figura de Ricardo III y su propia historia. Shakespeare en el cementerio construye así un diálogo entre las tumbas reales y personajes ficticios que llevan siglos interrogando sobre el poder, la traición, la violencia, la vida y la muerte.