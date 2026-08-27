El dólar oficial se mantiene en $1.535 y los bonos en dólares rebotan en Wall Street

Los activos argentinos operan este jueves 27 de agosto con señales mixtas y el tipo de cambio se mantiene en los niveles del cierre de la jornada pasada. Los bonos soberanos en dólares registran subas y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran mayoría de bajas.

Financial Times alertó por la morosidad récord en Argentina: 5,8 millones de personas luchan para pagar sus deudas

En paralelo, el dólar mayorista se mantiene por encima de los $1.500.

Desempeño dispar en Wall Street

Los bonos soberanos en dólares operan este jueves con leves subas de hasta 1,4%, encabezadas por el Global 2046, mientras que el Global 2029 y el Global 2041 avanzan 0,5%. En este contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubica en 512 puntos básicos.

En el segmento accionario, el S&P Merval cae 0,9% hasta los 2.997.239 puntos y, medido en dólares, retrocede 1% hasta los 1.869 puntos. Entre las principales bajas aparecen Grupo Supervielle (-2,7%), BBVA (-2,3%) y Loma Negra (-2,2%).

En Wall Street, los ADRs argentinos también operan mayormente en rojo. Grupo Supervielle registra una baja de 3,4%, seguido por BBVA Argentina (-2,5%) y Grupo Financiero Galicia (-1,8%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 27 de agosto el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, en el mismo nivel del cierre de este miércoles. En el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA, la cotización para la venta se ubica en $1.536,52.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.512. Por su parte, el dólar blue se mantiene en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.541,51, con una brecha del 2% frente al oficial, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.597,39, con una brecha de 5,6%.

Licitación: El Gobierno busca renovar $12,6 billones

La Secretaría de Finanzas dará paso a una nueva licitación este jueves en la que ofrecerá cinco instrumentos del Tesoro Nacional en pesos y vinculados al dólar con los que busca renovar $12,6 billones. El menú incluye LECAP, BONCAP, una letra ajustada por CER y una letra dólar linked, en una nueva operación destinada a captar financiamiento en el mercado local.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación se realizará el lunes 31 de agosto.

Dentro de las alternativas a tasa fija, el Tesoro reabrirá la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y el BONCAP T31Y7, que vence el 31 de mayo de 2027.

A su vez, se incorporará una nueva LECAP con vencimiento el 29 de enero de 2027. A diferencia de las reaperturas, en este caso los inversores deberán indicar la tasa efectiva mensual que capitalizará hasta el vencimiento. El instrumento tendrá un precio de colocación de $1.000 por cada VNO de $1.000 y amortizará íntegramente al vencimiento.

El menú se completa con una LECER ajustada por CER, con vencimiento el 29 de enero de 2027, y una LELINK dólar linked que vencerá el 30 de octubre de 2026.

Las bolsas del mundo

Las bolsas internacionales operan con tendencia dispar este jueves, aunque las acciones tecnológicas reciben un fuerte impulso tras el balance de Nvidia. En Nueva York, el Nasdaq avanza 1,3%, mientras que el S&P 500 sube 0,6% y el Dow Jones gana 0,3%.

En Europa, en cambio, predomina el signo negativo. El Euro Stoxx 50 cae 0,7%, mientras el DAX alemán avanza 0,2%. Por el contrario, el FTSE 100 baja 0,7%, el IBEX español retrocede 1% y el CAC francés pierde 1,7%.

En Asia también hubo una rueda mixta: el Nikkei japonés cayó 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,3%, mientras que el Shanghai Composite avanzó 1,1% y el Kospi surcoreano subió 1,5%.

FN