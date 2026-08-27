El Financial Times puso el foco sobre el fuerte aumento de la morosidad en Argentina y advirtió que un número récord de hogares tiene dificultades para afrontar sus deudas en medio de la transformación económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El medio británico citó datos de la consultora Equilibra, según los cuales el 16,3% del crédito emitido a individuos registra atrasos de al menos tres meses.

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La cifra implica que 5,8 millones de personas se encuentran atrasadas en sus pagos, casi un tercio de los prestatarios activos, de acuerdo con la información difundida por ese medio.

El cambio económico y el peso de las tasas

El Financial Times vinculó el incremento de los préstamos impagos con los cambios registrados en la economía argentina durante la gestión de Milei. El artículo señaló que el Gobierno redujo el gasto público y logró llevar la inflación anual desde un máximo del 289% a comienzos de 2024 hasta el 34%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), citados por el medio.

Sin embargo, advierten que la baja de la inflación no evitó el deterioro de la capacidad de pago. Según el análisis difundido, durante los años de alta inflación los argentinos se habían acostumbrado a que el aumento de los precios redujera rápidamente el valor real de sus deudas, mediante la licuación. Con la estabilización, en cambio, las tasas de interés reales pasaron a ser fuertemente positivas y, en algunos casos, superaron los tres dígitos, haciendo más difícil afrontar los compromisos financieros de los tomadores de deuda.

A esto se sumó el impacto de la reducción de subsidios sobre servicios como gas, electricidad y transporte, que complicó todavía más el cálculo de cuánto dinero queda disponible en los hogares para pagar préstamos, ya que el salario disponible de los argentinos, o sea el dinero real que le queda a una persona o familia para gastar libremente o ahorrar después de pagar todos los gastos fijos obligatorios del hogar, se vio fuertemente reducido en estos dos años y medio.

La morosidad se dispara en fintech y billeteras digitales

Uno de los datos que más impacto tiene del artículo es el nivel de incumplimiento registrado en el sector no bancario. El Financial Times señaló que más del 32% del crédito otorgado por empresas fintech y billeteras digitales se encuentra en mora.

El medio británico aclaró que desde el sector explicaron que las tasas más elevadas responden al mayor riesgo de los clientes que acceden a este tipo de financiamiento y que no califican para obtener préstamos en la banca tradicional. También remarcaron que los créditos otorgados por estas empresas representan una porción pequeña del total de la deuda vencida.

"Hay crecimiento, pero la gente no lo siente"

En el análisis, el medio británico sumó la voz de analistas y consultores económicos que plantearon riesgos de mediano plazo a pesar de que la situación sea relativizada por el Gobierno al considerar que no representa una crisis y que la morosidad tiende a estabilizarse.

Amílcar Collante, fundador de la consultora Profit, advirtió que, por la cantidad de personas involucradas, la morosidad puede dejar de ser un problema microeconómico para convertirse en una cuestión macroeconómica. Según su análisis, resulta difícil que el crédito funcione como motor del consumo si una parte importante de la población no puede acceder a nuevos préstamos debido a sus deudas anteriores.

En la misma línea, Nery Persichini, jefe de Research de GMA Capital, sostuvo que "hay crecimiento económico, pero la gente no lo siente" y afirmó que muchas personas atraviesan dificultades durante la transición.

El Gobierno insiste con que "es un problema entre privados"

El Financial Times también destacó la postura del Gobierno frente al aumento de la morosidad. Según el medio, Milei descartó cualquier rescate financiero o alivio de deudas financiado con fondos estatales y catalogó la morosidad como "un problema entre actores privados".

Sin embargo, planteó que la situación es un frente abierto para el oficialismo de cara a las elecciones del 2027, ya que la oposición ha encontrado en el sobreendeudamiento de las familias una bandera de unificación bajo la consigna de que el ajuste obliga a la gente a "endeudarse para sobrevivir".

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