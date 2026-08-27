La morosidad de las familias volvió a quedar en el centro del debate financiero y, para el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, la explicación excede al mayor acceso al crédito a través de billeteras digitales y nuevas plataformas.

“Tenemos una morosidad que se multiplicó por cinco. Y no debería sorprender si vemos los salarios”, afirmó durante su participación en el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, realizado en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, en La Rural.

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Cuattromo sostuvo que el deterioro en la capacidad de pago está directamente vinculado con la situación del mercado laboral y la evolución del ingreso real.

“Hay una conversación respecto a la aparición de nuevas plataformas, y eso es un fenómeno de muchos países, pero en ningún país tienen los niveles como los de Argentina. Y eso tiene que ver con el mercado de trabajo”, señaló.

Y sintetizó su diagnóstico: “El problema de la mora es un problema macroeconómico. Porque si el salario se recupera, se cancelan las deudas”.

Cuattromo: “No hay estabilidad con este mercado de trabajo”

Durante una charla titulada “Crédito y capital de trabajo para fortalecer a las PyMEs y sostener el empleo”, el titular del Banco Provincia cuestionó además el impacto que, a su juicio, está teniendo el programa económico sobre los salarios, el empleo y la actividad.

Cuattromo reconoció la existencia de sectores que muestran un buen desempeño, entre ellos minería, hidrocarburos, agro y algunos segmentos financieros, pero advirtió que ese crecimiento no necesariamente se traduce en más empleo o desarrollo productivo.

“Hay un consenso de dónde estamos en materia económica respecto de unos pocos sectores ganadores que están funcionando bien, minero, hidrocarburos, el agro y algunos sectores financieros”, afirmó.

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Según explicó, se trata de actividades con fuerte capacidad exportadora, aunque con un nivel de integración desigual con el resto del entramado productivo.

“Estos sectores operan como economía de enclave. Un sector que funciona para exportar, pero genera poco empleo y desarrollo productivo local”, sostuvo.

Para Cuattromo, el principal desafío pasa por generar mecanismos que permitan trasladar el crecimiento de esos sectores hacia sus cadenas de valor.

“Si no median políticas públicas entre la situación positiva de un sector y la cadena de valor, no va a tener impacto en la industria, el salario y el empleo”, afirmó.

Salarios, empleo y demanda

El presidente del banco bonaerense también vinculó la actual estabilidad cambiaria con una menor demanda interna.

Según su visión, la caída del poder adquisitivo funciona como una de las herramientas para contener la demanda de divisas y reducir presiones sobre el dólar.

“La falta de demanda es el principal ancla que el Gobierno tiene para esta cuestión de la estabilidad”, afirmó.

Y agregó: “Mi visión es que no hay estabilidad con este mercado de trabajo. Si tenés un salario real en caída, no tenés un equilibrio macro”.

Cuattromo sostuvo además que el costo de utilizar la política monetaria como instrumento para contener la inflación está siendo significativo sobre el nivel de actividad.

“En este caso, el uso de la política monetaria como herramienta para frenar la inflación te está costando mucho en la actividad”, afirmó.

En su exposición mencionó también la pérdida de puestos de trabajo y empresas durante el período y sostuvo que la recuperación salarial no logró consolidarse.

El crédito a empresas y las refinanciaciones

En ese escenario, el Banco Provincia buscó reforzar su participación en el financiamiento productivo, según explicó Cuattromo.

“Cuando la economía recibió el golpe luego del ajuste monetario, el banco salió a financiar a la producción”, señaló.

El funcionario afirmó que la entidad ganó entre tres y cuatro puntos de participación de mercado a partir de una política de tasas competitivas.

“El banco cobra una tasa inferior, no blanda en el sentido en el que lo podíamos entender hace tres años”, aclaró.

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Además, explicó que una de las principales demandas de las empresas pasa hoy por reordenar sus compromisos financieros.

“Tenemos empresas que, sin entrar en mora, nos plantean la posibilidad de extender plazos. Porque quizás concentraron mucha deuda y les pesa mucho en el costo de caja”, indicó.

Según Cuattromo, el Banco Provincia busca anticiparse a esos problemas mediante mecanismos de refinanciación.

“Nuestra tasa de refinanciación es de las más bajas del mercado. Porque apuntan a darle una sustentabilidad financiera a la empresa”, sostuvo.

De acuerdo con los datos que expuso, la entidad ya acumula más de medio millón de operaciones de crédito a empresas.

Menor inversión y capacidad instalada

Cuattromo también puso el foco sobre la debilidad de la inversión y el bajo uso de la capacidad productiva.

“Estamos estabilizados en un uso de la capacidad instalada muy bajo. Las máquinas están sin uso”, sostuvo.

Según afirmó, la inversión estaría cayendo 7% en términos reales durante este año, lo que limita la posibilidad de ampliar la capacidad productiva.

“Entonces no hay inversión y no hay un incremento en la capacidad productiva”, señaló.

Para el titular del Banco Provincia, la combinación de baja inversión, debilidad del empleo y salarios rezagados termina teniendo consecuencias directas sobre el sistema financiero.

En ese marco ubicó el fuerte aumento de la morosidad familiar: no como un fenómeno exclusivamente crediticio, sino como la expresión financiera de un problema más amplio.

“Ya van tres años de este programa económico. El problema de la mora es un problema macroeconómico”, concluyó.

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