El Tesoro logró renovar el 95,96% de los vencimientos y adjudicó $12,16 billones

El Gobierno logró un rollover del 95,96% de los vencimientos en la licitación de deuda realizada este jueves, en la que la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,16 billones, frente a ofertas recibidas por $13,18 billones.

De acuerdo con el resultado informado por el organismo, la operación permitió cubrir prácticamente la totalidad de los compromisos que vencían en la jornada, aunque quedó una pequeña porción sin refinanciar.

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La licitación incluyó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación y un título vinculado a la evolución del dólar oficial. El menú estuvo concentrado en vencimientos relativamente cortos, sin instrumentos de deuda que se extiendan más allá de mayo de 2027.

Qué instrumentos colocó el Tesoro

Dentro de las LECAP y BONCAP, el Tesoro adjudicó:

LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $6,09 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,19% y una tasa interna de retorno anual (TIREA) de 29,75%.

LECAP S29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027: $2,38 billones, a una TEM de 2,25% y una TIREA de 30,60%.

BONCAP T31Y7, con vencimiento el 31 de mayo de 2027: $2,45 billones, a una TEM de 2,26% y una TIREA de 30,69%.

A su vez, el Gobierno colocó un instrumento ajustado por inflación. Se trata de la LECER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, por $0,83 billones, a una tasa de 6,25% sobre CER.

Por último, dentro de los instrumentos vinculados al tipo de cambio, se adjudicó la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por $0,42 billones, a una tasa de 7,64% TIREA.

Un menú más conservador y el foco puesto en las tasas

El resultado de la licitación se dio en línea con la lectura previa de los analistas de Mills Capital, que habían anticipado un menú más conservador por parte del Tesoro, con el foco puesto en instrumentos de corto plazo y en evitar convalidar el elevado costo que actualmente exhibe la deuda más larga.

“La licitación de mañana marca un quiebre respecto a todo lo que venimos viendo”, habían señalado los analistas, al remarcar que por primera vez desde febrero no se incluían Bonares y que tampoco había Duales, TAMAR ni instrumentos con vencimientos posteriores al actual mandato.

Desde Mills Capital habían destacado que todos los instrumentos ofrecidos vencían antes de mayo de 2027 y definieron el menú como el más “conservador” del año.

La estrategia, según el análisis, respondía al fuerte incremento registrado en las tasas de la deuda de mayor plazo durante las últimas semanas. En ese sentido, señalaron que el AO29 había pasado de una TIREA de 8,29% en su debut de julio a alrededor de 10% en el mercado secundario, mientras que los Duales 2029 rendían TAMAR+10% y los Boncer 2028 operaban en CER+9%.

“Convalidar esos niveles en el primario sería fijar un piso de costo altísimo para el Tesoro”, habían planteado desde Mills Capital. Por eso, la estrategia oficial habría apuntado a concentrar la colocación en instrumentos cortos, donde el Tesoro todavía conserva mayor capacidad para administrar el costo de financiamiento.

La licitación de este jueves terminó confirmando esa estrategia. La mayor parte de los fondos se concentró en la LECAP S30N6, que absorbió $6,09 billones, mientras que las tasas de las letras y el BONCAP se ubicaron en torno al 30% anual.

Poco interés por la cobertura cambiaria

Otro de los puntos destacados por los analistas fue la baja participación que tuvo el instrumento dólar linked dentro de la licitación.

Desde Romano Group consideraron que el resultado fue “muy satisfactorio” para el equipo económico, especialmente porque en esta licitación vencía cobertura cambiaria por aproximadamente US$3.000 millones.

Sin embargo, el Tesoro adjudicó apenas el 3% del total en instrumentos vinculados al dólar. Los analistas estimaron que tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central podrían haber ofrecido cobertura a través de instrumentos dólar linked o RFX, lo que habría reducido la necesidad de concentrar la demanda en el primario.

Para Romano Group, el dato también muestra que el Tesoro pudo completar la operación sin necesidad de convalidar tasas exageradamente altas en el segmento primario.

El Tesoro priorizó liquidez y evitó extender los plazos

Para Martín de la Fuente, de Buenos Aires Valores, el resultado también debe leerse en función del contexto de liquidez. El analista destacó que el Tesoro recibió ofertas por $13,2 billones y adjudicó unos $12,2 billones, frente a vencimientos por $12,6 billones, lo que implicó un rollover del 96%.

En su análisis, consideró acertada la decisión del Ministerio de Economía respecto del nivel de refinanciamiento, ya que el contexto de liquidez era más holgado, con las tasas overnight nuevamente en torno al 20% y el monto absorbido por el BCRA a través de la REPO por encima de los $2 billones.

Por eso, el financiamiento neto negativo de la licitación implica una inyección de aproximadamente $0,4 billones al sistema, con impacto a partir del lunes 31 de agosto.

De la Fuente también destacó el comportamiento del menú de instrumentos. El Tesoro volvió a ofrecer una combinación acotada y, por segunda licitación consecutiva, sin instrumentos duales ni TAMAR, evitando extender la duration más allá de las elecciones.

Esta estrategia se reflejó en el plazo promedio de emisión, que alcanzó los 142 días, unos 31 días por encima del registrado en la licitación anterior.

Según el analista, la decisión resulta consistente con el estrés que venía mostrando el tramo largo de la curva de pesos, al que el Tesoro optó por “darle un respiro” en lugar de convalidar tasas más elevadas.

FN