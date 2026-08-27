César Litvin sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II en RDI: “La ley robustece la seguridad jurídica”

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, que ahora deberá ser tratado por el Senado. El tributarista, César Litvin, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó las principales modificaciones respecto de la norma vigente y destacó el refuerzo de la seguridad jurídica, la ampliación de los contribuyentes alcanzados y los cambios en la carga de la prueba.

“Más que diferencias, hay un complemento que robustece la seguridad jurídica ante inquietudes que teníamos los tributaristas respecto de algunas cuestiones que podían hacer perder el beneficio que da el régimen simplificado de ganancias para los que opten por este régimen”, explicó César Litvin.

Uno de los cambios centrales, según detalló, es la eliminación de restricciones que limitaban el acceso al régimen. “Ahora se han derribado esos parámetros que limitaban la cantidad de contribuyentes y pueden adherirse muchos más contribuyentes con este nuevo proyecto con media sanción”, afirmó.

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Inocencia Fiscal II y los cambios en la seguridad jurídica

Litvin puso especial énfasis en una de las preocupaciones que existían con la primera versión del régimen: la posibilidad de perder todos los beneficios ante diferencias con el organismo fiscal. “Ante una discrepancia menor con el organismo fiscal se caían todos los beneficios. Los beneficios son importantes como para perderlos”, señaló.

En ese sentido, destacó que el nuevo proyecto establece un mecanismo diferente: “Lo que se ha establecido es un doble tope para que se considere discrepancia significativa, con lo cual, no cualquier ajuste con el fisco va a tener la posibilidad de que se caigan los beneficios”.

Además, el tributarista explicó que el contribuyente tendrá nuevas posibilidades de defensa. “El contribuyente va a tener posibilidad de defenderse en instancia administrativa y si la resolución es adversa, pagando no pierde los beneficios”, planteó.

Entre las ventajas del régimen, mencionó la simplificación de la declaración jurada y la protección de la información patrimonial: “En primer lugar, una declaración jurada muy simple, muy simplificada, donde se guarda más intimidad el contribuyente de sus movimientos patrimoniales y de los gastos que haga en consumo”.

También remarcó la continuidad del denominado bloqueo fiscal: “La posibilidad de que si el contribuyente paga bien de acá en más, se le produce lo que se llama un bloqueo fiscal al fisco”.

La carga de la prueba y el rol del fisco

Para Litvin, uno de los puntos más relevantes de Inocencia Fiscal II es el cambio en la carga de la prueba frente a una discrepancia tributaria. “El Inocencia II pone la carga de la prueba de la discrepancia a favor del fisco. O sea, el fisco es el que debe probar si hay una discrepancia entre su base de datos y lo que pagó el contribuyente”, sostuvo.

Asimismo, consideró que esta modificación tiene un fuerte impacto en la relación entre los contribuyentes y el organismo recaudador: “Esto es muy relevante, esto es muy importante, porque la verdad es que en toda nuestra experiencia y trayectoria profesional, el invertir la carga de la prueba y que sea el contribuyente que tiene que probar una diferencia con el fisco era muy intensa, muy complicada y con mucha discrecionalidad por parte del organismo fiscal”.

Por eso, insistió: “Acá en Inocencia II, insisto, robusteza esta seguridad jurídica porque es el fisco el que tiene que probar este tipo de discrepancia o diferencia con el organismo fiscal”.

Dólares del colchón: la diferencia entre dinero negro y dinero sucio

Otro de los objetivos centrales del régimen es incentivar el uso de dólares que permanecen fuera del sistema formal. El tributarista recomendó a quienes puedan hacerlo que evalúen la adhesión: “La idea es que la gente que se adhiera a este régimen, yo los aconsejo, yo les aconsejo a todos mis clientes y amigos que entren en este régimen simplificado de ganancias, aquellos que son contribuyentes de ganancias, obviamente, para que puedan usar esos dólares del colchón sin ningún tipo de impedimento y además sin ningún costo”.

Sin embargo, hizo una clara distinción sobre el origen de los fondos. “Estamos hablando de trazar una línea divisoria entre dinero sucio y dinero negro. El dinero sucio proviene de actividad ilícita en sí mismo, el dinero negro es una actividad ilícita que no pagó impuestos”, expresó.