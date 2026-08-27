RDC: el Barcelona evitó homenajear a los campeones del mundo y reivindicó la bandera catalana

El Barcelona volvió a quedar en el centro de la discusión política y deportiva en España luego de una jornada marcada por la reivindicación de la estelada, la bandera vinculada con el independentismo catalán. Desde España, el corresponsal Marcelo Molina explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el club decidió no realizar un homenaje a sus jugadores campeones del mundo con la selección española.

La decisión se produjo en el primer partido del Barcelona como local en la nueva temporada de La Liga. Según Molina, el club optó por una puesta en escena centrada en los símbolos catalanes, con la entrega de 10.000 banderas y la interpretación del himno catalán.

El Barcelona dejó de lado el homenaje a los campeones del mundo

Molina explicó que el contexto estaba marcado por los incidentes registrados cuando el Barcelona jugó como visitante. En aquella oportunidad, hinchas del club habían llevado la estelada y se produjeron enfrentamientos con la policía.

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El corresponsal recordó además que Joan Laporta había respaldado anteriormente a la selección española y había celebrado su consagración mundial. Sin embargo, en esta oportunidad sostuvo que no era conveniente realizar el homenaje previsto para los jugadores del Barcelona que integraron aquel plantel.

“Laporta, que en su momento fue al Mundial, apoyó a España, que dijo que festejó el campeonato, hoy dijo que lo mejor era no hacer ese homenaje a los campeones del mundo”, señaló Molina.

El Barcelona era el club con mayor representación en aquella selección, con ocho jugadores campeones del mundo. El homenaje, además, no contemplaba la participación del entrenador ni del presidente de la Federación de Fútbol y estaba destinado exclusivamente a los futbolistas del club.

La estelada como símbolo del independentismo catalán

En lugar del reconocimiento a los campeones del mundo, la jornada estuvo acompañada por una fuerte presencia de la estelada. El club repartió miles de banderas para que fueran exhibidas cuando el equipo ingresara al campo de juego.

También se entonó el himno catalán, en una jornada que el corresponsal vinculó directamente con los incidentes ocurridos días atrás durante el partido como visitante.

“A cambio de eso, sí, iba a ser una reivindicación de la estelada, que era un símbolo de la de Barcelona y del independentismo”, explicó Molina.

El periodista agregó que la decisión estuvo relacionada con la percepción del club sobre lo ocurrido con sus hinchas. “El homenaje fue básicamente para reivindicar esa bandera que según ellos había sido agredida el otro día cuando fueron de visitantes”, sostuvo.

La tensión entre los símbolos de España y Cataluña

La polémica se inscribe en una disputa más amplia por la utilización de símbolos nacionales y regionales dentro del fútbol español. En Cataluña y el País Vasco, la presencia de la bandera de España puede generar rechazo entre sectores vinculados con movimientos independentistas.

Molina relató su propia experiencia durante una final disputada en el País Vasco español. Según contó, en la zona de Guipúzcoa no observó banderas de España ni camisetas de la selección española, aunque sí encontró aficionados vascos que llevaban camisetas de la selección argentina.

El corresponsal señaló que algunos de esos aficionados incluso le manifestaron que preferían que Argentina se consagrara campeona del mundo. El episodio sirve como muestra de la dimensión que puede adquirir la disputa por la identidad nacional en determinadas regiones de España.

La reacción de los argentinos en redes sociales

La decisión del Barcelona también generó comentarios en las redes sociales, particularmente entre usuarios argentinos. La situación fue vinculada con la diferencia entre la celebración del Mundial y las posteriores disputas políticas en España.

Molina contó que muchos argentinos reaccionaron con humor ante la polémica y cuestionaron la rapidez con la que aparecieron nuevas divisiones después del título mundial.

“Para eso nos sacaron el Mundial. Nosotros hubiéramos estado cuatro años festejando, y ustedes dos días, y ya se están peleando de nuevo”, relató el corresponsal al reproducir uno de los comentarios que circularon en redes.