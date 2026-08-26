Crisis migratoria en España: en RDC analizaron la presión sobre Pedro Sánchez antes de su comparecencia

Pedro Sánchez deberá comparecer ante el Congreso de los Diputados el 3 de septiembre para explicar la gestión de la crisis migratoria. Desde España, Marcelo Molina describió en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, un escenario de fuertes críticas políticas y creciente tensión social en Ceuta.

“El 3 finalmente va a estar después de 36 días”, señaló Molina, quien remarcó que el presidente había propuesto inicialmente acudir el 9 de septiembre, pero el Parlamento adelantó la fecha. El periodista también destacó la controversia generada por las vacaciones de Sánchez: “Lo más increíble para muchos propios extraños, incluso tuvo críticas de su partido, es que se volvió a ir de vacaciones”.

Molina explicó que la oposición aprovecha la situación para cuestionar al Gobierno. “Toda la oposición lo que está haciendo es aprovechar la inacción del gobierno”, afirmó. Y agregó: “Le están dejando el terreno libre para que vayan y se muestren preocupados por algo que al gobierno le está costando mucho”.

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Tensión en Ceuta por los espacios para alojar a migrantes

Uno de los principales focos de conflicto se produjo por la posibilidad de utilizar polideportivos y otros espacios públicos para alojar a personas migrantes. Molina relató que circularon versiones sobre miles de plazas disponibles y que la incertidumbre provocó protestas.

“Esto hizo que la gente saliera”, explicó, y describió una situación de elevada tensión: “Salió con mucho nervio, con mucha bronca, hubo enfrentamientos verbales con los inmigrantes”. También indicó que “la policía tuvo que intervenir varias veces”.

La controversia aumentó después de que el boletín oficial recogiera el uso de instalaciones deportivas. “En el boletín oficial salió publicado que se iban a usar todos los polideportivos de Ceuta para alojar a los inmigrantes”, sostuvo Molina.

Incertidumbre sobre la cantidad de migrantes y el impacto social

Para el periodista, uno de los mayores problemas es la falta de información precisa. “La verdad, nadie sabe cuánta gente hay”, afirmó. Según explicó, todavía existen personas que no fueron registradas porque “básicamente tampoco hay lugar donde hacerlo”.

Molina destacó además la importancia de los polideportivos en la vida cotidiana española, especialmente en ciudades como Ceuta. “Los polideportivos y los espacios públicos sobre todo municipales son realmente lo que en Argentina serían los clubes de barrio, los clubes sociales”, explicó.

Por eso, consideró que convertirlos en centros de alojamiento tendría un impacto directo sobre los vecinos: “Le sacan eso a esta gente y imagínate que es como sacarme el lugar de reunión de todos los días”.

La crisis migratoria, mientras tanto, continúa generando incertidumbre política y social. Para Molina, la falta de datos claros y las decisiones sobre alojamiento mantienen a Ceuta en un escenario especialmente delicado mientras Madrid prepara su respuesta parlamentaria.