Dólar por encima de $1.500: por qué los especialistas en RDE creen que el Gobierno ganó margen de maniobra

El dólar volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de superar en los últimos días los $1.500, una referencia que el mercado había comenzado a identificar como un techo implícito dentro del esquema cambiario. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fernando Meaños planteó si esa ruptura representa un desgaste de la estrategia oficial o, por el contrario, una señal de mayor flexibilidad.

Roberto Geretto, de ADCAP Grupo Financiero, consideró que el tipo de cambio no puede quedar permanentemente rezagado frente a la inflación. “El dólar no se puede atrasar sistemáticamente versus la inflación”, explicó, aunque también advirtió que establecer una pauta demasiado clara puede permitir que los operadores anticipen las decisiones del Banco Central.

“Es sano” que el dólar haya superado los $1.500

Para Geretto, permitir una mayor movilidad del tipo de cambio puede resultar positivo dentro del esquema actual. “Es sano, en cierto modo, que haya quebrado ese 1.500 de techo”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El especialista señaló que una regla excesivamente previsible puede terminar condicionando a las autoridades económicas. Si el mercado conoce de antemano exactamente dónde o cuándo intervendrá el Gobierno, los inversores pueden comenzar a posicionarse previamente y reducir el margen de acción oficial.

Más margen para los próximos meses

Eric Paniagua, CFO de PX Capital, coincidió con esa interpretación y puso el foco en la importancia de evitar que el mercado pueda adelantarse a cada movimiento. “El peor escenario posible es que los agentes financieros en el mercado de capital se empiecen a anticipar lo que vayas a hacer”, señaló.

Para Paniagua, permitir cierta fluctuación por encima de los $1.500 puede darle al Gobierno una herramienta adicional para atravesar los próximos meses. “Que el Gobierno le dé cierto margen por arriba de los 1.500 pesos al dólar también le da algo de muñeca para lo que puede llegar a ser los próximos meses”, explicó.

El riesgo de establecer reglas demasiado rígidas

Paniagua recordó que el Gobierno ya debió modificar algunas pautas anunciadas previamente respecto de su intervención cambiaria. Mencionó como ejemplo la decisión inicial de no comprar dólares dentro de las bandas y el posterior cambio de esa postura.

“No tener una regla explícita siempre es mejor que decir exactamente lo que va a pasar, porque en el momento que dejás de hacerlo, pasa a ser un problema”, afirmó. A su entender, mantener algún grado de incertidumbre permite conservar capacidad de reacción frente a movimientos inesperados.

El desafío de comunicar la política cambiaria

El debate también alcanzó a la estrategia de comunicación del Gobierno, especialmente del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Meaños señaló que existen críticas contrapuestas: algunos reclaman más explicaciones y otros consideran que el oficialismo comunica demasiado.

“Es muy difícil que los agentes estén conformes con lo que hace el Gobierno”, respondió Paniagua. El economista agregó que cualquier decisión genera sectores beneficiados y perjudicados: “Siempre va a haber gente que esté ganando y probablemente gente que esté perdiendo”.

La ruptura de los $1.500 no necesariamente representa, según los especialistas, una pérdida de control sobre el mercado. La clave estará en que el Gobierno mantenga suficiente flexibilidad para evitar que los operadores puedan anticipar sus movimientos y convertir cada referencia cambiaria en una nueva frontera rígida.