RDI: por qué el Gobierno apuesta a sostener los créditos hipotecarios con fondos de ANSES

El periodista, Antonio Riccobene, durante su intervención en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, se refirió a que el gobierno de Javier Milei busca darle un nuevo impulso al mercado de créditos hipotecarios ante la fuerte caída de las operaciones registrada durante 2026. Para intentar contener el deterioro, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció que se habilitarán hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para que los bancos puedan acceder a financiamiento y reducir las tasas de interés.

Riccobene explicó que la medida apunta a uno de los pocos indicadores de la economía real que había mostrado una evolución favorable durante la gestión de Javier Milei. “Los créditos hipotecarios es una de las pocas mediciones de la micro que al gobierno le da bien y eso hay que destacarlo”, sostuvo al analizar la evolución del sector.

Créditos hipotecarios: de 5.700 operaciones a 43.000

Según los datos repasados durante el análisis, en 2023 se otorgaron 5.703 créditos hipotecarios en todo el año. En 2024, la cifra trepó a 11.180, mientras que en 2025 llegó a aproximadamente 43.000 operaciones. “En 2024, de esos 5.700 créditos que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, pasa a 11.180, se más que duplica del año anterior, y si te digo en 2025, se pasa a 43.000 créditos hipotecarios”, detalló.

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El crecimiento estuvo acompañado por una competencia entre las entidades financieras que permitió reducir las tasas: “A medida que empezaron a competir, empezaron a bajar las tasas de interés, empezó con una tasa de 8 más UVA, las últimas tasas, las más bajas, llegaron al 6 más UVA, es decir, hubo una baja en todo eso”.

La fuerte caída de los créditos hipotecarios en 2026

Riccobene señaló que durante el primer semestre de 2026 se registró una importante contracción de las operaciones. “En el primer semestre de 2026, entre 39 y 47% menos operaciones que en el mismo periodo de 2025”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

A esto se suma otro dato particularmente negativo: “En abril de 2026 es el monto desembolsado, es decir, la cantidad total de dinero por créditos hipotecarios es el más bajo en 18 meses, el más bajo de toda la gestión de Milei, el de abril de este año. Y julio de 2026 muestra una caída interanual de 66%”.

Luego, manifestó que el retroceso resulta especialmente significativo porque afecta a uno de los indicadores que hasta ahora habían mostrado una evolución positiva durante la administración libertaria. “O sea, al Gobierno se le está empezando a derrumbar este indicador económico, que es el que más lo preocupa”, afirmó.

Por qué subieron las tasas de los créditos hipotecarios

Uno de los interrogantes centrales es por qué el crédito hipotecario comienza a deteriorarse pese a que el Gobierno sostiene que existe una mayor estabilidad macroeconómica. “Si la macro está ordenada, ¿por qué la micro no funciona?”, planteó el periodista.

La explicación, según desarrolló, está vinculada principalmente con el comportamiento de los bancos y el aumento del riesgo percibido. “Lo que empezamos a ver es que las tasas promedios subieron más del 7%, es decir, están volviendo a ser lo que eran antes”, señaló.

Y explicó el motivo: “Por la desconfianza de los bancos de que la gente vaya a pagar esos créditos, es decir, que suba la morosidad”.