Norman Powell destacó en RDC la particularidad del eclipse lunar: "Un fenómeno de esta naturaleza no ocurre más que en 18 años"

Los norteamericanos que tengan buenas condiciones meteorológicas podrán disfrutar esta noche de un fenómeno astronómico poco frecuente. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó desde Estados Unidos cómo será el eclipse lunar y en qué zonas podrá observarse.

El fenómeno es técnicamente denominado eclipse lunar parcial profundo y tendrá una característica especialmente llamativa: la sombra de la Tierra llegará a cubrir el 93% de la superficie lunar. “Todos los norteamericanos que tengan buen tiempo van a poder tener la suerte de ver esta noche el eclipse de luna”, explicó Powell.

Eclipse lunar: a qué hora se verá en Estados Unidos

Además de la magnitud del fenómeno, uno de los atractivos será el cambio de color que experimentará la Luna durante el eclipse. “A raíz de esta cobertura del sol va a haber un color rojizo especial sobre la superficie de la luna”, detalló Powell.

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La hora de observación dependerá de la ubicación geográfica. En la costa este de Estados Unidos, donde se encuentra el periodista, el eclipse podrá apreciarse cerca de las 22. “Cerca de las 10 de la noche dicen que se vería muy bien en la costa este de EEUU”, indicó.

En tanto, los habitantes de la costa oeste deberán esperar algunas horas más. “Tres horas más tarde se podrá ver también en la costa oeste del país”, precisó.

Para quienes observen el fenómeno desde Argentina, el horario será diferente debido a la posición del país respecto del evento astronómico.

Un fenómeno poco frecuente y sin necesidad de anteojos especiales

La rareza del eclipse es otro de los aspectos destacados por Powell. “Un fenómeno de esta naturaleza no ocurre más que en 18 años”, afirmó, por lo que habrá que esperar aproximadamente ese período para volver a observar un eclipse con características similares.

El periodista también comparó el fenómeno con otros eclipses registrados recientemente en Europa. “El último había sido como ese de 1905, pero ahora tienen tres años seguidos de eclipse”, explicó al referirse a España.

A diferencia de un eclipse solar, observar una Luna eclipsada no requiere protección ocular específica. “La gran ventaja en este caso de observar la luna es que no necesitamos utilizar anteojos especiales”, destacó Powell.

La razón, según explicó, es que “la intensidad de la luminosidad no es la que tiene el sol que puede dañar la vista”, por lo que el espectáculo astronómico podrá disfrutarse directamente a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.