RDC: qué hay detrás del parque de "Dragon Ball" que Arabia Saudita quiere construir en Francia

Arabia Saudita impulsa en Francia un ambicioso proyecto de entretenimiento que tendría al manga japonés como uno de sus principales atractivos. El parque estaría ubicado cerca de París y sería financiado íntegramente por el reino saudita.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Juan Francia explicó los detalles de la iniciativa, que tendría a Dragon Ball como uno de sus ejes centrales. “Hay un proyecto saudita de crear un parque manga 100% financiado por el reino de Arabia Saudita”, explicó.

El proyecto saudita para construir un parque de manga cerca de París

Francia aparece como un mercado estratégico para este tipo de emprendimientos: “Francia es el segundo país del mundo consumidor de mangas, después de Japón, es un país de fanáticos de mangas”, destacó el periodista.

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La iniciativa se conoció en el marco de la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a Francia, donde mantuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. Para Francia, el proyecto presenta además una particularidad política: “Este proyecto no fue para nada en ningún momento consultado o expuesto a la población”.

La inversión prevista asciende a 6.000 millones de euros y, según las estimaciones difundidas, podría generar unos 22.000 puestos de trabajo. “La propuesta del parque trae también una inversión, decíamos, de 6.000 millones de euros, que es bastante importante, y daría empleo a unas 22.000 personas”, señaló.

Macron, Arabia Saudita y las críticas por derechos humanos

El acuerdo también abrió un fuerte debate político debido al historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos y a la figura de Mohammed bin Salman.

Francia recordó especialmente el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul. “Fue asesinado dentro del consulado árabe y luego fue descuartizado, un horror”, afirmó Francia.

El periodista cuestionó que el gobierno francés reciba al príncipe saudita mientras sostiene un discurso de defensa de los derechos humanos en otros escenarios.

“Vemos cómo por un lado Macron recibe a este personaje, muy cuestionado por sus políticas de derechos humanos”, sostuvo Francia, quien también señaló que “la pena de muerte en Arabia Saudita está muy activa, hay muchos ejecutados anualmente”.

En ese contexto, destacó la contradicción que observa en la política exterior francesa: “Por otro lado vemos cómo Francia, en el caso de Argentina, hace una reivindicación de los derechos humanos”.

Finalmente, Francia sintetizó una de las principales controversias que rodean al proyecto: “Todo esto, obviamente, lo ha resaltado el presidente Macron y ha omitido, por supuesto, toda referencia al tema de los derechos humanos”.