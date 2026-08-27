RDC: por qué Francia se encamina a una elección presidencial dividida en tres grandes bloques

A ocho meses de las elecciones presidenciales, Francia vuelve a entrar en clima electoral, con una escena política marcada por la disputa entre la izquierda, el centro y la extrema derecha. En ese contexto, los principales espacios partidarios comenzaron a acelerar sus actividades de cara a los comicios.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Juan Francia analizó el escenario político francés y señaló el desgaste que atraviesa el espacio de centro tras los años de gobierno de Emmanuel Macron. “En la agenda, el calendario político, estamos a ocho meses de las elecciones presidenciales”, explicó.

Francia entra en campaña y el centro enfrenta el desgaste de Macron

El calendario político comenzó a acelerarse con encuentros y universidades de verano de los principales espacios partidarios. “Son momentos de concentración y de formación política, con el tema electoral como prioridad en este momento”, señaló Francia.

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Según su análisis, el escenario francés está estructurado alrededor de tres grandes espacios: “Son tres bloques básicamente: está el bloque de izquierda, el bloque central y la extrema derecha”.

Dentro del centro, varios dirigentes compiten por el mismo electorado. “Tenemos una pluralidad de candidatos que disputan entre ellos, como por ejemplo Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, etcétera”, describió.

Para Francia, ese espacio carga con el desgaste de los años de gobierno de Emmanuel Macron. “Es un espacio decadente porque cargan con la herencia de nueve años de Macron”, sostuvo, y agregó que el presidente francés “es una figura bastante impopular”.

El analista también remarcó el impacto económico y social de las políticas del gobierno. “El poder adquisitivo ha bajado bastante de manera bastante importante” y “la inflación ha sido importante también”, afirmó. Además, cuestionó las promesas vinculadas al empleo: “En Francia no ha ocurrido: ha aumentado el desempleo recientemente”.

Las propuestas de la izquierda: deuda, ecología y nuevas regiones

Francia destacó también el impacto de los recortes en áreas estratégicas. “Los recortes en servicios públicos, en educación, etcétera, no solucionan” el problema fiscal, mientras Francia enfrenta “un déficit de más de cinco por ciento del PBI”.

En ese contexto, señaló algunas de las propuestas de Jean-Luc Mélenchon, entre ellas la posibilidad de “licuarla o congelar la deuda que tiene Francia con el Banco Central Europeo”.

Pero una de las iniciativas que considera más novedosas es la denominada “eco conscripción”. “Una conscripción ecologista donde se formen los jóvenes, ya no con fines militares sino con fines para hacer frente a estas catástrofes que estamos viviendo”, explicó.

La propuesta apunta a preparar a jóvenes para intervenir ante fenómenos como “mega incendios, tornados, etcétera”, generando una “masa crítica movilizable” frente a las emergencias climáticas.

Además, Francia mencionó otro proyecto: “Cambiar el mapa político administrativo de Francia y crear lo que se llaman eco regiones”, una reorganización territorial basada en las cuencas hidrográficas. “El agua”, resumió, como uno de los elementos centrales de esa nueva concepción territorial.