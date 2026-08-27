Marcelo Molina explicó en RDC el robo del Tesoro de Villena: “Es una de las colecciones de orfebrería más importantes de la Edad de Bronce”

Tres delincuentes encapuchados robaron durante la madrugada varias piezas del Tesoro de Villena, una de las colecciones de orfebrería más importantes de la Edad de Bronce. Los asaltantes ingresaron por una ventana del museo y lograron escapar en apenas tres o cuatro minutos con objetos cuyo valor histórico supera ampliamente el del oro que contienen.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó los detalles del robo y advirtió sobre el principal riesgo para las piezas sustraídas. “Es una de las colecciones de orfebrería más importantes de la Edad de Bronce”, señaló sobre el Tesoro de Villena.

El robo del Tesoro de Villena y la investigación

El golpe incluyó además otras piezas de valor: “También llevaron otras cosas que tenían a mano, como unas coronas de oro”, relató Molina.

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El caso genera especial preocupación porque constituye el tercer robo de características similares registrado en España en apenas cinco meses. “Hace poco o menos de un mes había habido uno en Albacete que se habían llevado 220 monedas de oro del siglo XIX”, recordó.

A fines de abril, otro museo de Badajoz había sufrido el robo de 149 monedas de oro del siglo XVIII. Ante la similitud de los hechos, la Policía y la Guardia Civil sospechan que podría tratarse de la misma organización.

“El temor más grande, ¿cuál es? Que fundan esas piezas”, advirtió Molina, debido a que su valor histórico y cultural es muy superior al del oro que contienen.

La investigación apunta además a una operación cuidadosamente preparada. “Hicieron una inteligencia muy desarrollada en la ciudad de Villena”, explicó. Los delincuentes habrían provocado una falsa alarma en un polideportivo ubicado en el otro extremo de la ciudad para desviar la atención policial.

Asaltos a joyerías: otra modalidad que alarma en Madrid

Molina también destacó el incremento de asaltos a joyerías en centros comerciales de Madrid. “No es muy habitual el robo en Madrid y en España”, sostuvo, aunque remarcó que recientemente aparecieron modalidades particularmente violentas y planificadas.

Uno de los episodios que recordó ocurrió durante la tarde, cuando varios delincuentes ingresaron con un automóvil dentro de un shopping.

“Entraron un día con un auto adentro del shopping, por los pasillos, incrustaron el auto en las vidrieras”, relató Molina. Luego, “entraron varios encapuchados, llevaron todo, y se fueron con el auto, así como entraron”.