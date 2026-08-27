RDC: quién es el candidato presidencial brasilero que propone armas nucleares para garantizar la soberanía

La discusión sobre el programa nuclear de Irán también impacta en el escenario político brasileño. Según Marta Núñez, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el candidato Renan Santos sostiene una postura que, aunque resulta controvertida en América Latina, se vincula con una visión de soberanía militar frente a la creciente nuclearización mundial.

En diálogo con +Perfil, Núñez explicó que Santos, dirigente de la derecha brasileña, plantea la necesidad de contar con una bomba atómica como herramienta de defensa y soberanía. Su postura genera un fuerte contraste con la tradición de América Latina como región de paz, aunque la periodista también señaló la vulnerabilidad que puede implicar no contar con armamento nuclear.

Renan Santos y su propuesta de soberanía militar

“Es Renan Santos, el joven de 42 años que fundó el partido Misión y que era del grupo de Brasil Libre, que era un grupo combativo de la derecha”, explicó Núñez.

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La periodista señaló que el dirigente “sigue siendo de la derecha”, pero consideró necesario analizar su planteo dentro del contexto internacional: “En un mundo que vos tenés una terrible nuclearización entre las principales potencias, lo que él plantea es que para tener soberanía sobre su propio territorio necesita contar con una bomba atómica”.

Para Santos, esa capacidad sería una herramienta fundamental de defensa. “Es la única manera de tener verdadera soberanía militar”, sostuvo Núñez al describir su argumento, y agregó: “Él es el único arma de soberanía”.

La propuesta, sin embargo, choca con la tradición regional. “A nosotros nos suena extremadamente raro, sobre todo porque América del Sur, o América Latina, se plantea como una zona libre de guerras, o sea, una zona de paz esencialmente”, afirmó.

Al mismo tiempo, Núñez advirtió que la ausencia de armamento nuclear puede convertirse en una vulnerabilidad: “También es cierto, y esto quedó claro en Irán inclusive, que el no contar con esta arma hace que vos tengas un factor en contra”.

Mano dura en las favelas y el modelo Bukele

Núñez también marcó diferencias entre Santos y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula juega a ser la potencia económica de la región, y desde ese lugar disfrutar los primeros lugares en el mundo, pero claro, son dos enfoques diferentes”, señaló.

Otro de los puntos más controvertidos del candidato es su propuesta de endurecer la lucha contra el narcotráfico mediante un estado de sitio en las favelas.

“Por la experiencia que hay en Brasil, hacer eso equivale a un baño de sangre”, advirtió Núñez. Y fue más específica: “No de los narcotraficantes, equivale a un baño de sangre de los habitantes de la favela”.

La periodista calificó la propuesta como “espantosa” y “horrorosa”, y recordó además la admiración de Santos por algunas políticas implementadas por Nayib Bukele en El Salvador: “Él dijo: ‘Yo no soy Bukele, pero me gustaría tomar muchos elementos que fueron adoptados por él’”.

Para Núñez, el fenómeno refleja una expansión regional de discursos de mano dura, en un contexto donde las políticas de seguridad y el respeto por los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar central en el debate político.