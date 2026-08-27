RDC: crece la tensión en Ceuta por las protestas contra los migrantes y los enfrentamientos

La situación en Ceuta atraviesa una nueva escalada de tensión por las protestas contra la presencia de migrantes. Desde España, el corresponsal Marcelo Molina relató en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que durante la tercera noche consecutiva de movilizaciones hubo bloqueos, enfrentamientos y ataques contra los espacios donde permanecen personas migrantes.

Según Molina, un grupo de manifestantes bloqueó el paso de ambulancias de la Cruz Roja que trasladaban alimentos hacia la playa donde permanecen algunos migrantes. La situación derivó en una intervención policial y, posteriormente, en el avance de manifestantes hacia la zona de los campamentos.

Protestas y enfrentamientos en Ceuta

El corresponsal señaló que un grupo importante consiguió atravesar el cordón policial y llegó hasta la playa. Allí, según su relato, comenzaron a incendiar tiendas, pertenencias y otros elementos utilizados por los migrantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los incidentes se produjeron después de una jornada marcada por una fuerte conflictividad. Molina relató que hubo enfrentamientos y que efectivos policiales fueron atacados con piedras cuando se acercaron a un barrio ante la información sobre la presencia de un grupo de migrantes.

El saldo informado durante el segmento fue de 12 migrantes detenidos, cinco policías heridos y vehículos policiales dañados. Para el corresponsal, el escenario muestra una escalada de violencia que profundiza la crisis.

“Un clima que va enrareciéndose cada vez más, que se va complicando, y una política que no le encuentra salida al problema”, sostuvo Molina.

Temor a que la situación se desborde

La creciente conflictividad generó preocupación entre distintos sectores de la sociedad ceutí. Molina advirtió que existe temor a que los enfrentamientos aumenten y que la situación termine fuera de control.

“Hay mucho temor en que esto termine en cualquier cosa, en que se desboque”, afirmó el corresponsal. En ese contexto, también mencionó la presencia de grupos ultras que se desplazaron hasta la ciudad y que, según su relato, están operando en medio de las movilizaciones.

La tensión también alcanzó a los medios de comunicación que cubren los acontecimientos. Molina señaló que hubo enfrentamientos con periodistas y que un canal tuvo que abandonar la cobertura ante el nivel de conflictividad.

La disputa política por la información previa

Mientras las protestas avanzan, la dirigencia política mantiene una discusión sobre si las autoridades contaban con información previa que permitiera anticipar los acontecimientos. El tema ya había generado versiones contradictorias entre integrantes del Gobierno.

Según Molina, los nuevos ministros que se pronunciaron sobre el tema sostuvieron que ambas posiciones tenían parte de razón: existió algún informe, pero no habría sido lo suficientemente preciso ni anticipado como para permitir una respuesta concreta.

La oposición cuestionó esa explicación y la comparó con antecedentes en los que también existían advertencias generales sobre posibles ataques, pero sin precisiones suficientes sobre el momento en que podían ocurrir.

Reclamos contra los migrantes y creciente tensión social

En paralelo con la discusión política, las movilizaciones comenzaron a incorporar reclamos cada vez más duros contra los migrantes. Molina sostuvo que parte de los manifestantes está planteando directamente que deben abandonar la ciudad y rechazando que determinados espacios sean utilizados para alojarlos.

El corresponsal describió un escenario de fuerte confrontación social, con manifestantes que ya expresan su rechazo mediante cánticos y con sectores de la población que cuestionan las decisiones sobre el alojamiento de personas migrantes.

“La gente está empezando a tomar medidas por su propia mano”, advirtió Molina, al describir el escenario que atraviesa Ceuta mientras crece la tensión entre vecinos, migrantes, fuerzas de seguridad y sectores políticos.

La situación deja a Ceuta frente a un escenario cada vez más delicado, marcado por la crisis migratoria, la violencia en las calles y la falta de una respuesta política que, según el análisis realizado en RDC, logre contener la escalada.