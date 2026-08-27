RDC: Brasil bajó la inflación y el desempleo, pero la deuda de la clase media genera preocupación

La economía de Brasil muestra dos indicadores favorables: una baja de la inflación y un desempleo ubicado en el 5,1%. Sin embargo, la corresponsal Eleonora Gosman planteó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que esos datos no alcanzan para hablar de un escenario plenamente favorable.

Gosman puso el foco en el comportamiento del consumo y en el creciente endeudamiento de la clase media. Según señaló, la desaceleración de los precios podría estar vinculada, al menos en parte, con una menor demanda, mientras que las dificultades para acceder al crédito también exponen los problemas financieros de los hogares.

La baja de la inflación y el consumo en Brasil

Frente a la mejora de los principales indicadores económicos, Gosman pidió evitar una lectura excesivamente optimista. “No, en ninguna manera, no vamos a ser tan exitistas”, afirmó al analizar el escenario brasileño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La corresponsal destacó que la inflación efectivamente disminuyó, pero planteó un interrogante sobre las causas de esa desaceleración. “Es cierto que cayó la inflación, pero yo me pregunto, ¿no tuvo que ver en gran medida con la baja del consumo?”, sostuvo.

El planteo introduce una diferencia importante entre una mejora de los precios producto de una mayor estabilidad y una desaceleración asociada a una menor demanda. En este último caso, el descenso de la inflación podría convivir con dificultades económicas para los hogares.

El desempleo y la discusión sobre el mercado laboral

El otro dato destacado durante el intercambio fue el 5,1% de desempleo registrado en Brasil. Gosman señaló que, bajo los parámetros utilizados internacionalmente, ese nivel puede ser considerado cercano al pleno empleo.

“La verdad que lo que demuestra estadísticamente el 5,1 de desempleo es que es pleno empleo”, sostuvo. Al mismo tiempo, aclaró que la lectura de ese indicador no agota la situación del mercado laboral.

En particular, la corresponsal mencionó a las personas que se encuentran fuera del sistema formal o que están buscando cambiar de empleo. “No hay desempleo real, sino que las personas que quedan fuera del sistema aparentemente de empleo, porque están buscando nuevos empleos, etcétera, están tratando de cambiar”, explicó.

El endeudamiento de la clase media

Más allá de los indicadores de inflación y empleo, Gosman puso el foco en un problema que también aparece en la economía argentina: el nivel de deuda de los hogares.

La corresponsal señaló que la situación de la clase media brasileña presenta dificultades vinculadas con las obligaciones financieras. “Se está planteando, con la clase media, el mismo problema que se plantea en la Argentina, las deudas”, afirmó.

Este escenario adquiere relevancia frente a las propuestas para facilitar el acceso a préstamos hipotecarios. Para acceder a este tipo de financiamiento, señaló durante el intercambio, los hogares necesitan contar con ingresos elevados y condiciones laborales o garantías que no están al alcance de todos.

Las dificultades para acceder al crédito hipotecario

El debate también alcanzó a los requisitos necesarios para obtener un préstamo hipotecario. Según se planteó durante el segmento, quienes buscan acceder a este financiamiento deben demostrar una capacidad de ingresos significativa y, en determinados casos, contar con una garantía o un empleo formal.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se considera el nivel de endeudamiento existente. En ese sentido, Gosman cuestionó que los nuevos préstamos puedan resolver por sí solos las dificultades financieras de los hogares.

La pregunta central queda planteada en términos de capacidad de pago: “La gente que tiene deuda, ¿cómo la paga?”, señaló la corresponsal.

Durante el intercambio también se mencionó una estimación de cinco millones y medio de personas endeudadas y se planteó que, para acceder a determinado préstamo hipotecario, un hogar debería alcanzar un ingreso de aproximadamente $2,8 millones.

Una economía con mejores indicadores, pero desafíos pendientes

La combinación de una menor inflación y un desempleo reducido muestra una mejora en algunos indicadores de la economía brasileña. Sin embargo, el análisis realizado en RDC puso el foco en factores que no necesariamente aparecen reflejados en esas cifras.

El consumo, el endeudamiento de la clase media y las dificultades para acceder al crédito forman parte de un escenario más complejo. Para Gosman, estos elementos obligan a mirar los datos positivos con mayor cautela y evitar conclusiones apresuradas sobre la situación económica de Brasil.